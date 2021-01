Filmpje van briesende man in de Aldi gaat viraal: “Moeten wij rieken dat er geen Jonagolds meer zijn?”

VEURNE (B) - Op Twitter wordt een filmpje van een man die in de Aldi in Veurne in een razende colère schiet druk gedeeld en becommentarieerd. “Dit

Reacties

20-01-2021 12:19:15 Mamsie





Ach, die man is werkelijk door het dolle heen. Ik vraag me af wat hem nou écht dwars zit.

20-01-2021 12:44:40 venzje





Leuk detail: omstanders signaleerden bij de kassa nochtans een verpakking met vier Jonagolds in zijn karretje.



Er zijn inmiddels al parodieën van het filmpje gemaakt, winkeliers haken erop in in hun reclame-uitingen en er is ook al een carnavalsnummer over geschreven: 'Jo Jo Jonagold'.



Meneer heeft overigens een klacht ingediend bij de politie over de schending van zijn privacy door degenen die dit filmpje zomaar op het web hebben gegooid.

20-01-2021 12:57:46 Grouse





@venzje :







Misschien had meneer beter kunnen bedenken dat hij zich normaal kan gedragen? Misschien had meneer beter kunnen bedenken dat hij zich normaal kan gedragen?

20-01-2021 13:19:45 Sjaak





@venzje : Nou heb je het volgende artikeltje al verraden!

