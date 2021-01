Schaaktafel van Delftse kunstenaar door gemeente naar grofvuil gebracht

DELFT - De Delftse kunstenaar Tijn Noordenbos is wel gewend dat er soms kunstwerken van hem verdwijnen, omdat hij ze speciaal maakt voor de openbare ruimte. Maar dat de gemeente Delft zijn schaaktafel met stoelen zou meenemen en vernietigen had hij niet verwacht. 'Ik dacht dat het studenten waren. Ten onrechte. Bij deze mijn excuses', lacht Noordenbos.

Vlak voor oud en nieuw raakte de schaaktafel, schaakstukken en stoelen vermist. Een oproep op Facebook om het kunstwerk weer op zijn plek terug zetten werd veel gedeeld, maar leverde niets op. Tot zaterdagochtend. 'Ik werd gebeld door de gemeente', legt Noordenbos uit. 'Ze vertelden me dat ze het kunstwerk vlak voor kerst hebben meegenomen. Ze waren toen bezig met een rondje door de stad om brandbare spullen van de straat te halen. Vervolgens is het kunstwerk bij het afval beland.'



De kunstenaar is er niet boos over. 'Pech gehad, het zijn ook maar mensen. En er verdwijnt zoveel van mijn werk, it's all in the game.' Noordenbos is alweer bezig met nieuwe ideeën. 'Ik ben bezig met een reuzenscrabble met letters van 60 bij 60 centimeter. Dat lijkt me leuk voor de stad. En dan partijtjes scrabble op de Markt doen.'

Reacties

20-01-2021 10:14:45 venzje

Wat hier niet vermeld staat, maar wel in het bronartikel, is dat hij zijn kunstwerken uit eigen initiatief plaatst, zonder overleg met of vergunning van de gemeente. Dan is het ook niet zo raar als ze op zeker moment worden weggehaald.

20-01-2021 10:34:26 Grouse

Bijzondere schaaktafel wel.

Coronaproof zullen we maar denken.

20-01-2021 11:01:37 Mamsie

@Grouse : Speciaal ontworpen voor mensen met lange armen en hun handlangers.

20-01-2021 11:19:00 BatFish

@Mamsie : Nou, in dit geval mensen met lange vingers. Deze kunstenaar heeft ook een leuk café in Delft: "Uit de Kunst" op de Oude Delft. Wij komen daar regelmatig, alleen nu natuurlijk even niet.

