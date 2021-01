Duizenden euro's verstopt in luiertas, twee verdachten aangehouden voor witwassen

AMSTERDAM - De politie trof tijdens een verkeerscontrole op de Hobbemakade afgelopen week 15.000 euro aan in een luiertas. De inzittenden van de auto zijn aangehouden op verdenking van witwassen, omdat beiden geen goede verklaring hadden voor het grote geldbedrag. Het geld is in beslag genomen.



Naast het geld, werden ook twee dure horloges in beslag genomen. De recherche stelt een onderzoek in naar de herkomst van het geld en dure horloges.



Witwassen

Het witwassen van geld komt vaker voor in de regio. Zo werden afgelopen donderdag flinke celstraffen geƫist tegen Hilversummers voor witwassen en drugsproductie. Deze zaak kwam aan het licht toen agenten afgelopen oktober een auto controleerden ter hoogte van Muiden en meer dan 774.000 euro aan contant geld vonden.



Ook werd het huis van een Weesper doorzocht, vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De 43-jarige Weesper zou ook crimineel geld hebben witgewassen.

Reacties

20-01-2021 08:12:02 venzje

Oudgediende



Ik geef toe, een luiertas en witwassen passen wel bij elkaar. Zou er ook nog een busje wit poeder in die tas hebben gezeten?

20-01-2021 08:32:24 jero

Oudgediende



Misschien omdat ik een dorp woon dat ik het niet begrijp, ik heb wel eens een blaastest moeten doen maar ze gaan echt niet kijken wat er in mijn dashboardkastje ligt, laat staan in de rest van mijn auto

20-01-2021 08:58:36 venzje

Oudgediende



Daarnaast is het natuurlijk ook goed mogelijk dat bij een normale verkeerscontrole de gegevens van het kenteken worden opgevraagd, waarna blijkt dat de eigenaar van de auto om de een of andere reden in de politiesystemen gesignaleerd staat. Wat een reden kan zijn om vervolgens iets meer aandacht te besteden aan het betreffende voertuig. @jero : Ik houd er rekening mee dat 'verkeerscontroles' in Amsterdam soms iets uitgebreider zouden kunnen zijn dan op het platteland.Daarnaast is het natuurlijk ook goed mogelijk dat bij een normale verkeerscontrole de gegevens van het kenteken worden opgevraagd, waarna blijkt dat de eigenaar van de auto om de een of andere reden in de politiesystemen gesignaleerd staat. Wat een reden kan zijn om vervolgens iets meer aandacht te besteden aan het betreffende voertuig.

