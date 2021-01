Man stuurt Eindhovense vrouw honderden kaarten en duizenden mails. Per dag...

DEN BOSCH - De man wilde een Eindhovense vrouw ‘aandacht geven’. Dus stuurde hij mailtjes, en wenskaarten. Leuk. Maar ruim 3100 mails? In een enkele nacht? Of 384 wenskaarten? Op één dag? Die je zelf hebt betaald? En dan zijn dit de ‘vriendelijke’ voorbeelden van wat een stalker uithaalde.



De dochter had een andere. Hoe ze in de collegezaal haar mail opende. En zich meteen een walgelijk pornobeeld ontvouwde. Wat iedereen die achter haar zat, zag. ,,Ik heb een uur verstijfd gezeten.” Zelfs de hoogbejaarde vader (83) van het slachtoffer kreeg teksten die hij ‘niet in de rechtszaal kan herhalen, zo goor.”



Obsceen obsessief

Waarom? Waarom zat een man (44, Valkenswaard) eerst een half jaar, en na arrestatie en vrijlating nóg een paar maanden op ‘obsceen obsessieve manier’ achter een Eindhovense aan? Om de waarheid naar boven te krijgen, zal hij telkens zeggen. Wat die waarheid dan is, blijft echter in het midden.



Hij is getrouwd, maar surfte in 2017 toch rond op datingssites en trof zo de vrouw. Het klikte, werd steeds leuker en het kwam tot een relatie. Een liefdesrelatie met seks, vroeg de rechter. Zeker, zei de man. Terwijl de vrouw die liefde al snel had doorgestreept.



Toen leerde zij andere mensen kennen, die hem zwart maakten, zo lijkt de verdachte te zeggen. Tenminste, opeens gebeurde er iets wat alles veranderde. Mailbombardementen, tekstberichtjes. Hij, voor haar deur, in haar tuin, achter haar, voor haar. En erg, erg vreemde dingen. De brievenbus dichtgelijmd. Niet een keer, maar vaker. Lijm in het deurslot. Ook vaker. Een blik gele verf in het portaal gegooid. Een blik witte verf in de tuin.



Dat was allemaal zichtbaar. Dat hij de slachtoffers op alle manieren hackte, niet. Hij nam mailadressen over of vervalste ze, net als hun accounts van Bol.com, van Deliveroo, van modezaken, Facebook, Marktplaats, Instagram. Van alles bestelde hij. Angst sloeg de vrouwen om het hart als de deurbel ging: wat stond er nu weer op de stoep? Een pakje? Een deurwaarder, omdat iets niet betaald was? De dochter: ,,Dan wil je je boodschappen pinnen en blijkt opeens je rekening leeg.”



Veel bekent de man, een paar dingen niet. ,,Niet dat wat geld kost”, ziet de officier van justitie, zoals de verfsmijterij en het lijmspuiten. Toch moet hij ook dat hebben gedaan. Natuurlijk is de vrouw naar de politie gegaan. Die plakte een zendertje onder ’s mans auto en zijn wagen staat telkens bij het huis als daar verf over de schutting komt.



Slechte verhalen deden de ronde

Maar waarom, waarom toch? Hij was gefrustreerd omdat er slechte verhalen over hem de ronde deden, zegt hij, meer komt er niet uit. Deskundigen vinden hem niet gestoord. De rechter leest dat met verbazing. ,,Als u gewoon goed bent, maar deze vreselijke dingen doet, dan moet er toch iets mis zijn met u?”



De officier van justitie heeft ‘nog nooit zo’n zaak gehad’ en een praktisch probleem. Hij wil de maximale straf eisen. Maar de wet denkt dat een stalking hooguit zes maanden kan duren. De verdachte is acht maanden bezig geweest. Die kan hij nu zelf in de cel doorbrengen, vindt de officier. En hij wil een zwaar straat- en contactverbod. ,,Want ik zie enorme kansen op herhaling.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: