SGP wil bezit van porno verbieden

De SGP wil ‘op grond van een Bijbelse waarde’ een totaalverbod op ‘de productie, distributie en bezit’ van porno. Ook wil de partij alle reclame voor sites die overspel aanmoedigen in de ban doen. De leden hebben daarvoor op het digitale partijcongres het verkiezingsprogramma aangepast.



Eerder bepleitte de christelijk-orthodoxe partij een ‘helder wettelijk kader’ voor porno en overspelreclames, maar dat vonden de leden niet ‘ambitieus’ genoeg. Omdat de partij zich realiseert dat een totaalverbod niet heel waarschijnlijk is, wil het in elk geval de leeftijdsgrens verhogen van 16 naar 18 jaar ‘om het verslavingsrisico in te dammen’. Volgens de partij is ‘pornoverslaving een wijdverbreid maatschappelijk probleem’ dat ‘effectief’ moet worden aangepakt.



De SGP, die nu met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Volgens Dick van Meeuwen is samenwerking Forum voor Democratie of andere populistische partijen ‘niet mogelijk’, zo zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad. Het ‘cultuurchristendom’ van FvD heeft volgens hem niets te maken met de Bijbelse inslag van de SGP. Dat is opvallend, omdat een aantal SGP’ers gecharmeerd is van het conservatieve gedachtegoed van de partij van Thierry Baudet. Van Meeuwen ziet CDA en ChristenUnie echter als ‘natuurlijke bondgenoten’.



Het was voor het eerst dat de een congres de partijvoorzitter koos. De voorgangers van Van Meeuwen werden door het hoofdbestuur aangewezen. Van Meeuwen werd met 98 procent van de stemmen gekozen en in zijn speech zei hij ervoor te bidden dat de SGP de drie zetels kan vasthouden, al zou ‘een uitbreiding’ van dat aantal ‘een zegen’ zijn. Hij neemt het stokje over van interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die leidde de partij sinds november 2019, toen Peter Zevenbergen aftrad na een wachtgeldschandaal.



Het grootste deel van het congres, dat werd opgenomen in een studio in Tilburg, werd besteed aan de stemming over 125 amendementen op het verkiezingsprogramma. Alleen de voorstellen waarover het partijbestuur positief adviseerde, haalden de eindstreep. Het hele verkiezingsprogramma, ‘In Vertrouwen’, werd uiteindelijk - na zo'n 4,5 uur stemmen - met 97 procent van de stemmen aangenomen. ,,Het was een vrij technisch congres", concludeerde partijleider Kees van der Staaij.



Volgens Van der Staaij heeft de val van het kabinet geen invloed op de verkiezingen, die toch al voor 17 maart gepland stonden. Wel zegt hij dat er ‘werk aan de winkel’ is om het vertrouwen uit de titel van het verkiezingsprogramma terug te winnen. ,,De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de betrouwbaarheid van de overheid óók een knauw heeft gehad.”



SGP-voorman Kees van der Staaij laat in reactie op Van Meeuwen weten dat zijn partij op voorhand geen enkele partij uitsluit, ook Forum voor Democratie niet. ,,Dat houden we staande.’’ Het interview van de nieuwe partijvoorzitter is ‘geen aankondiging van een andere lijn’. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt Van der Staaij.



Volgens Van der Staaij wilde Van Meeuwen de ‘wezenlijke verschillen’ met de populistische partijen beklemtonen in het interview.

Reacties

19-01-2021 14:21:38

Erelid



WMRindex: 1.712

OTindex: 1.868

S Quote:

op grond van een Bijbelse waarde

Laten we hier een verbod op doen. Godsdienst is een persoonlijke keuze, geen politieke.

19-01-2021 14:24:25

Senior lid

WMRindex: 666

OTindex: 102

Wnplts: amsterdam

Quote:

Ook wil de partij alle reclame voor sites die overspel aanmoedigen in de ban doen.

Maar stiekem mag het wel

Maar stiekem mag het wel

19-01-2021 14:54:28

Erelid



WMRindex: 2.572

OTindex: 2.506

Ik dacht dat we een seculiere maatschappij hadden waar godsdienst en staat gescheiden waren.

Het kan toch niet zo zijn dat een stelletje bidlippen gaat bepalen wat ik op basis van een oud sprookjesboek moet doen of laten?

19-01-2021 14:58:48

Oudgediende



WMRindex: 6.345

OTindex: 19.732

@Grouse : Inederdaad! Vrijheid van Godsdients is niet iets dat bij hen hoog in het vaandel staat.

19-01-2021 14:59:12

Oudgediende



WMRindex: 2.506

OTindex: 5.600

Hahahahaha. O wacht! Ze menen het serieus! Laat ik harder lachen! HAHAHAHAHAHA.

19-01-2021 15:05:42

Erelid



WMRindex: 2.572

OTindex: 2.506

@BatFish : Ik vraag me ook af of al die vrome mannenbroeders wel op zo'n verbod zitten te wachten

19-01-2021 15:10:13

Oudgediende



WMRindex: 6.345

OTindex: 19.732

@Grouse : Sja.... Extreme SGP-ers mogen geen TV in huis hebben want dat corrumpeert. Computers met internet mag wel, want dat is nodig voor zaken.

19-01-2021 15:14:23

Oudgediende



WMRindex: 39.203

OTindex: 82.499



Het lijkt me toch wel een verschil of je partner vreemdgaat of in een ranzig boekje zit te gluren.

Vreemd dat porno en overspel zomaar klakkeloos op één hoop gegooid worden. Het lijkt me toch wel een verschil of je partner vreemdgaat of in een ranzig boekje zit te gluren. En zijn we hier geen vrije mensen in een vrij land? O wacht, bent u dáár ook niet meer zo zeker van?

19-01-2021 15:21:40

Oudgediende



WMRindex: 4.716

OTindex: 5.825

S



: ik lach even met je mee



@Grouse :

Ik dacht dat we een seculiere maatschappij hadden waar godsdienst en staat gescheiden waren.

@Grouse : ja dat dacht jij maar... @BatFish : en dan zo'n stickertje op de computer "ik en mijn muis, we zullen de here dienen" @Madarian : ik lach even met je mee

19-01-2021 15:25:14

Erelid



WMRindex: 2.572

OTindex: 2.506

@MIADIA : Heere is met dubbel e en een hoofdletter in die kringen

19-01-2021 15:28:24

Oudgediende



WMRindex: 4.716

OTindex: 5.825

@Grouse : sorry, maar dat is in mijn familie gewoon een voornaam (en doe ik vanwege het verschil (dat er moet zijn natuurlijk) deze maar met een e

19-01-2021 15:32:52

Erelid



WMRindex: 2.572

OTindex: 2.506

@MIADIA : Mooi, dan is gelijk duidelijk wie er gediend moet worden

19-01-2021 15:54:39

Oudgediende



WMRindex: 4.588

OTindex: 3.325

De hardste porno wordt nog steeds het meest in de biblebelt bekeken. je moet wat in die donkere dagen voor en na kerst.

19-01-2021 16:10:29

Erelid



WMRindex: 2.572

OTindex: 2.506

@merlinswit : Is dat een veronderstelling of heb je daar ook een bron van?

19-01-2021 16:31:29

Oudgediende



WMRindex: 640

OTindex: 10.431

Niks mis met een goede natuurfilm.

19-01-2021 17:58:29

Oudgediende



WMRindex: 4.588

OTindex: 3.325

@Grouse : pornhub, christine le duc en je kan natuurlijk zelf gaan zoeken op de cijfers van religie en porno.

