Ivanka Trump en de WC

Ivanka Trump woont met haar man Jared sinds 2017 in een dure wijk van Washington. Ze zijn beide topadviseurs van haar vader. En als gezinsleden van de president hebben ze 24/7 bescherming van de geheime dienst.



Die agenten moeten af en toe naar de WC. Het huis van Ivanka en Jared telt zes badkamers, dus dat had geen probleem moeten zijn.



Maar dat werd het wel: het Hooggeplaatste Koppel wilde namelijk geen van die zes Wc’s delen met de lagergeplaatste agenten.



Eerst gingen de agenten bij de buren, of bij een nabije winkel. Daarna werd een draagbaar toilet geplaatst. Maar tenslotte is een WC gehuurd van een buurman van Ivanka. Die deed dat niet gratis: 3000 dollar per maand.



Uiteindelijk heeft de Amerikaanse staat $100.000 uitgegeven omdat Ivanka de WC schoon wilde houden

Reacties

18-01-2021 20:22:13 allone









Leuke inkomstenbron voor de buurman

18-01-2021 20:30:52 Mamsie









Van die beveiligers willen ze wel de lusten maar dus niet de (het ont)lasten.

18-01-2021 21:10:05 GMVersluis









wat een omhooggevallen drol ben je dan.

18-01-2021 21:20:30 allone









@GMVersluis : nu zie ik die drol door de wc zweven

18-01-2021 21:49:59 TheBoss









Dan heb je 6 badkamers en wil je er geen één met beveiligers delen. Wat voor verwend nest ben je dan?

18-01-2021 21:54:30 Grouse









Was een dixi geen optie geweest? Iets voordeliger lijkt me



19-01-2021 00:05:00 HoLaHu









@GMVersluis : "Stront, wie heeft je gescheten?" Dat was de vaste uitspraak van mijn moeder als ze te maken kreeg met verwende mensen of met mensen die zichzelf héél belangrijk vonden...Ik lees dit bericht en ik hóór het haar zeggen...

19-01-2021 00:26:11 Mamsie









@HoLaHu : We weten allemaal welke stront Ivanka Trump gescheten heeft, pa Trump is net zo'n smerige drol.

19-01-2021 00:41:36 HoLaHu









@Mamsie : Helemaal met je eens! Gelukkig zijn we overmorgen van hem verlost!

