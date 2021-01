Quote:In Frankrijk wordt er bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit is echter na correctie. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.Wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/hBij een snelheidsovertreding van 1 km/u tot 20 km/u is de boete bij betaling binnen 46 dagen € 90,-. Dit is een verlaagde boete.Betaal je binnen de periode van 47 tot 76 dagen, dan is de boete voor deze overtreding € 135,-. Dit is de forfaitaire boete, de officiële sanctie.Als je niet betaalt, dan wordt de boete € 375. Dit is de verhoogde boete.Wegen met een maximumsnelheid vanaf 50 km/hBij een snelheidsovertreding van 1 km/u tot 20 km/u is de boete bij betaling binnen 46 dagen € 45,-. Dit is een verlaagde boete.Betaal je binnen de periode van 47 tot 76 dagen, dan is de boete voor deze overtreding € 68,-. Dit is de forfaitaire boete, de officiële sanctie.Als je niet betaalt, dan wordt de boete € 180. Dit is de verhoogde boete.Franse website, ANTAIDe Franse overheid heeft een duidelijke en betrouwbare website in het Nederlands waar je alle informatie kunt vinden over je boete. Hier staat onder andere een vertaling van de boete, informatie over de betaling en de bezwaarprocedure. Zie hiervoor: www.antai.gouv.fr Indien er een verhoogde boete op de mat valt, maar je nooit eerder een brief hebt ontvangen, neem dan contact op met de Franse instantie. Op het blauwe reclamatieformulier (van de amende forfaitaire majoré) staat een telefoonnummer. Er is een keuzemenu voor Frans of Nederlands. Bespreek met de medewerker de mogelijkheden om toch een lagere boete te ontvangen.