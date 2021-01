Pakketbezorger rijdt weg in ambulance die zijn route blokkeert

Een pakketbezorger in de Belgische gemeente Zoersel vond vrijdagmorgen dat zijn werk meer haast had dan dat van het ambulancepersoneel dat hij op zijn weg trof. Toen een ambulance in de straat zijn route blokkeerde, weigerde hij te wachten tot de verpleegkundigen klaar waren, meldt de Vlaamse krant HLN.



De bezorger stapte in de lege ambulance, reed weg en parkeerde die een stuk verderop zodat hij zelf weer verder kon, schrijft de krant. Op dat moment waren de twee ambulanceverpleegkundigen bezig een bloembak te verplaatsen, zodat ze de ambulance op de oprit van het huis konden parkeren.



Ze zagen opeens hun ziekenwagen wegrijden en renden erachteraan. Ze hielden de bezorger tegen en belden de politie. Die liet de man wegkomen met een waarschuwing, omdat het 'niet echt een dringende interventie was' en er bovendien 'niets beschadigd was'.



De ambulancedienst reageert minder laconiek en spreekt van een dwaze actie, waardoor de hulpverlening in gevaar is gekomen. De werkgever van de pakketbezorger heeft de zaak in onderzoek.

