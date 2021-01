Opmerkelijke zeekoe gesignaleerd

Amerikaanse natuurbeschermers zijneen onderzoek gestart naar aanleidingvan foto's die zijn verschenen van eenlamentijn,een soort zeekoe.Het beestwerd gespot in een rivier in Florida.De lamentijn zelf is niet zo bijzonder,maar op de rug van het dier staat eennaam:Trump.De letters zijn in de dikkelaag algen op de rug van de zeekoegekerfd.De Fish and Wildlife Service en deFlorida Fish and Wildlife ConservationCommission wil uitvissen wie het dierheeft gemolesteerd en biedt eenbeloning van 5000 dollar uit voor degouden tip.