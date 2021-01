Kind (12) sterft door in antiekwinkel gekochte granaat

In het Amerikaanse Shallotte, in de staat North Carolina, is een 12-jarig kind om het leven gekomen doordat een granaat, die gekocht werd in een antie

17-01-2021 18:27:45 BatFish

Zowel de ouders als de antiekhandelaar zijn dus extreem onverantwoordelijk en nalatig.

17-01-2021 18:32:04 botte bijl

ook daarom moet je alleen antieke dingen kopen en verhandelen als je er serieus verstand van hebt

17-01-2021 18:35:28 Mamsie

Wat een afschuwelijk drama.....

