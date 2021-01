Vos dwaalt door centrum Amsterdam

Een verdwaalde vos in het centrum van Amsterdam trok donderdagochtend veel bekijks. De dierenambulance kreeg meerdere meldingen van mensen die het diertje door de straten zagen zwerven. Medewerkers van de ambulance wisten de uitgeputte vos te vangen. Toch is het niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar.



De vos werd donderdaochtend vroeg al gespot op meerdere locaties in het centrum van de stad. Hij liep wanhopig heen en weer. Toen het dier aan het uitrusten was onder een warme auto, kon hij gevangen worden.



"Hij was uitgeput, hij kon z'n ogen niet meer openhouden", vertelt Margje de Jong van Dierenambulance Amsterdam aan EditieNL. "Hij was gestrest door het verkeer en de mensen. Ze horen niet in de stad."



Heel bijzonder is het in deze tijd niet dat een vos in de stad terecht komt. "Het is paartijd, dan worden de jonge mannetjes - wat dit was - uit hun territorium verdreven door de oudere en sterkere mannetjes. Dan gaan ze zwerven", legt De Jong uit.



In de buurt van Amsterdam betekent dat als ze vanuit het gebied tussen Halfweg en Amsterdam richting de stad gaan lopen, ze heel veel stukken groen aantreffen. "En dan staan ze opeens bij de Haarlemmerpoort, en zitten ze al heel snel in een volledig gesloten grachtengedeelte", zegt de Jong.



Het gebeurt in deze tijd dus vaker dat vossen daardoor in de stad stranden. "Pas ook nog op Centraal Station."



De dierenambulance heeft goede afspraken met de stadsecologen over de vossen. Als ze op stukken in de stad zijn waar genoeg groen is, dan mogen ze daar blijven zitten. "Dan kunnen ze hun plek wel vinden en kunnen ze jagen. En dan gaan ze daarna vanzelf terug naar de gebieden buiten de stad."



Maar zodra ze bij gebieden in de stad komen waar ze geen rust en voedsel kunnen vinden, dan worden ze gevangen. "Dan gaan ze eerst aansterken bij de opvang voor wilde vogels en zoogdieren." Daarna worden ze dan weer in de natuur geplaatst.



Dat geldt ook voor het vosje dat donderdag werd gevangen. "Deze gaat even lekker aansterken en tot rust komen, hij was verder niet gewond, en dan wordt er gekeken wat een goed gebied is om hem uit te zetten."

Reacties

17-01-2021 17:01:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.186

OTindex: 82.445

Quote:

"Het is paartijd,



Ja, ik snap het, hij was op weg naar de Wallen.



Quote:

"Dan gaan ze eerst aansterken bij de opvang voor wilde vogels



Dát zal ie leuk vinden, jammie! Eten in overvloed daar! Ja, ik snap het, hij was op weg naar de Wallen.Dát zal ie leuk vinden, jammie! Eten in overvloed daar!

17-01-2021 18:26:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.337

OTindex: 19.709

Als hij binnenkort wordt losgelaten kan hij de populatie vliegende en niet-vliegende ratten in Amsterdam weer op peil houden. In Groot Brittanië is intussen de populatie "urban foxes" (stadsvossen) groter dan de populatie buiten bewoonde gebieden.

17-01-2021 18:30:49 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.739

OTindex: 36.360

@BatFish :

20 jaar geleden hadden ze hem dus op het Stadionplein voor de Febo gezet, maar daar is het nu volgebouwd 20 jaar geleden hadden ze hem dus op het Stadionplein voor de Febo gezet, maar daar is het nu volgebouwd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: