Man kan dankzij hersenletsel prachtig schilderen

Scott Mele was een autoverkoper in Californië. Op 38-jarige leeftijd stopte hij zijn auto op een kruispunt. Plots raakte een auto hem met een snelheid van 110 kilometer per uur. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.De doktoren stuurden hem naar huis, hem mankeerde niets, zo dacht men. Niemand wist dat hij tijdens het ongeval hersenletsel opliep. Een maand of 4 later werd hij wakker met een verloren gevoel. Hij werd angstig en depressief.Op een dag bezocht hij met zijn kinderen een handwerkwinkel. In de winkel voelde hij een onverzadigbaar verlangen om te schilderen. Het was de eerste keer in vier maanden dat hij zich ergens mee kon verhouden. Hij begon dwangmatig te schilderen.Voor het ongeluk was hij vreselijk slecht in tekenen. Pas later ontdekte hij dat hij een 'atypisch verworven savant syndroom' had. Sindsdien heeft hij zijn werken in meerdere tentoonstellingen getoond. Hij is van plan om ook in de toekomst te blijven schilderen.