Vrouw laat man uit, krijgt boete

Een Canadees koppel is zaterdagavond beboet omdat ze ondanks een avondklok, zich op straat bevonden. Volgens lokale media liep de man met een halsband om en werd hij ‘uitgelaten’ door zijn vrouw.



Het stel werd 's avonds rond 9 uur ontdekt door patrouillerende agenten. Nadat zij het duo aanspraken op hun gedrag, vertelde de vrouw dat ze enkel „haar hond uitliet”.



De agenten gingen niet mee in de redenatie van de vrouw en schreven een boete van omgerekend 2400 euro uit, omdat ze de door corona ingestelde avondklok hadden verbroken.



De provincie Quebec stelde eerder die avond een avondklok in om de coronapandemie te bedwingen. Het uitlaten van een hond is een van de weinige redenen waarom mensen zich 's avonds op straat mogen vertonen.



Canada kent de laatste weken een sterke groei in het aantal coronabesmettingen. In totaal zijn nu 670.000 Canadezen besmet geraakt met het virus.

Reacties

Vraag me af hoe ze hebben proberen te bewijzen dat die man een hond was

