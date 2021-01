Saudische kroonprins wil stad bouwen van 170 kilometer lang

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman kondigde zondag zijn nieuwste megaproject aan: een CO2-neutrale stad van 170 kilometer lang. Maar niet iedereen is hier even enthousiast over.Het door het Saudische regime strak geproduceerde filmpje neemt je mee langs de geschiedenis van verschillende baanbrekende uitvindingen: de televisie, de ruimteraket en de telefoon. Dan doemt kroonprins Mohammed bin Salman opeens op met verschillende statistieken: wist je dat er per jaar zeven miljoen mensen sterven door luchtvervuiling? En een miljoen mensen per jaar door verkeersongelukken?Hij heeft de oplossing: een nieuw soort stad. Eentje van maar liefst 170 kilometer lang. In deze langwerpige metropool – The Line genaamd – zullen ‘nul auto’s, nul straten en nul uitlaatgassen’ te vinden zijn. Het idee is dat inwoners van de stad nooit verder dan vijf minuten hoeven te lopen om alles wat ze nodig hebben te bereiken, en dat op een steenworp verwijderd van de meest prachtige natuur. En dit jaar begint de bouw al.Het is de bedoeling dat The Line onderdeel wordt van Neom, een geplande superstad – maar liefst 33 keer groter dan New York – in het noordwesten van Saudi-Arabië, een project waar 500 miljard dollar voor is uitgetrokken. Het plan voor de bouw van Neom werd in 2017 al aangekondigd, maar na de moord op de journalist Jamal Khashoggi trokken veel investeerders zich terug. De aankondiging van The Line wordt door mensenrechtenactivisten dan ook gezien als een poging van het Saudische regime om het benodigde geld alsnog binnen te halen.Hoewel de kroonprins in het promotiefilmpje zijn best doet om het idee van deze futuristische stad te verkopen, zijn niet alle reacties enthousiast. Sommige Saudiërs zien The Line als het nieuwste megalomane prestigeproject van de kroonprins, met het doel de aandacht af te leiden van de mensenrechtensituatie in het land. Ook kan Bin Salmans plotselinge interesse voor een groene wereld rekenen op de nodige hoon, Saudi-Arabië draait immers op de winsten van de olie-industrie.Mensenrechtenactivisten wijzen er ook op dat zo’n 20.000 Saudiërs van de Howeitat-stam gedwongen zijn het gebied waar ze al eeuwen wonen te verlaten, om ruimte te maken voor de megastad. In april van vorig jaar werd de activist Abdul-Rahim al-Howeiti – lid van deze stam – zelfs doodgeschoten door Saudische veiligheidstroepen toen hij protesteerde tegen zijn huisuitzetting.