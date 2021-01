Identieke tweelingen komen niet meer weg met misdaad door onderzoek Erasmus MC

Er zitten honderden verschillen in het dna van eeneiige tweelingen. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam blijkt dat tweelingen niet zo identiek zijn als we altijd dachten.

Deze ontdekking kan voor de forensische wetenschap een grote stap vooruit betekenen. Soms moeten rechtszaken waarbij eeneiige tweelingen zijn betrokken, worden geseponeerd. In de toekomst komen identieke tweelingen dus niet meer zo snel weg met een misdaad.



"Je kon niet zien welke van de twee de misdaad had gepleegd omdat een eeneiige tweeling beschikt over hetzelfde genoom en dus ook over hetzelfde forensisch dna-profiel", verklaart Manfred Kayser van de afdeling genetische identificatie van het Erasmus MC.



Kayser en zijn collega's hebben nu honderden verschillen gevonden op basis van bepaalde DNA-posities in de zogenaamde epigenomen. "Met deze zogenaamde biomarkers kunnen we straks unieke vingerafdrukken bepalen". En daardoor weet je precies welke tweelingbroer of -zus de misdaad heeft gepleegd.

