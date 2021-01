Netten moeten voorkomen dat vallende tegels treinreizigers raken: Typisch Bergen op Zoom

Bij de spoortunnel in Bergen op Zoom zijn dinsdag netten tegen de wanden geplaatst. Die moeten voorkomen dat de natuursteentegels naar beneden vallen en reizigers raken. De spoortunnel werd vier jaar geleden opgeknapt, maar nu dreigen de tegels al los te laten.Voorbijgangers kijken verbaasd naar de netten, maar anderen kijken er niet van op: "Ik denk altijd als ik door een tunnel loop, wanneer zullen die tegels loslaten?" Een ander noemt het 'typisch Bergen op Zoom'. "Misschien moest het allemaal goedkoop en snel", denkt hij.De netten zitten wel stevig vast, zeggen de mannen die ze voor spoorbeheerder ProRail bevestigd hebben: "We kunnen niet riskeren dat een steen naar beneden valt en een voorbijganger raakt." Hoe lang de netten blijven hangen is nog onduidelijk. ProRail is nog in overleg met de aannemer over een oplossing.