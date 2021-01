Waarom we onze huizen allemaal hetzelfde inrichten

Ieder heeft zo zijn eigen smaak als het gaat om de kleur van de muur in je huis of het materiaal van de vloer. Zou je denken, maar dat valt tegen. Steeds meer huizen zien er van binnen hetzelfde uit: een visgraatparket, zwarte stalen deuren en een schilderij van het Meisje met de parel.



De toenemende eenheidsworst is duidelijk te zien op het Instagramaccount Funda Makeovers van Beitske de Jong. Daarop staan geflipte woningen: huizen, die zijn opgekocht door een investeerder en een jaar later volledig opgeknapt weer op Funda verschijnen. En al die huizen lijken op elkaar. “Ze hebben een zwarte keuken, zwarte kozijnen en zwarte stopcontacten. En een visgraatvloer,” aldus De Jong tegen RTL Nieuws.



De eenvormigheid is het gevolg van de Pinterestcultuur denkt ze. “Mensen laten zich allemaal op dezelfde plekken inspireren. Ze kopiëren elkaar.” Makelaar Myriam Vaessen van ReMax Gildenhof herkent dat. “Op dit moment is de trend echt staal, stoer, zwart. Vaak zijn het oude panden van de buitenkant, maar de binnenkant moet volledig nieuw.”



Ze begrijpt de mensen die voor een ‘geflipte’ woning kiezen wel. “De huizen met zulke verbouwingen zien er duurzaam uit. Bovendien herken je de trends: je bent zulke inrichtingen vaker tegengekomen. Dat geeft ook een comfortabel gevoel.”

Reacties

15-01-2021 10:11:09 allone

Staal, stoer, zwart? Nee dank je, mijn smaak is dat niet. En niet iedereen laat zich leiden door modeverschijnselen.

15-01-2021 10:34:47 venzje

Maar eigenlijk staat hier dat de investeerders/woningwoekeraars gewoon een soort standaardinrichting hebben gevonden voor het opknappen van ouwe pandjes. Dat zegt nog weinig over de gewone consument.



Visgraatparket? Brrr... veel te onrustig.

Is het meisje met de parel de moderne versie van het huilende zigeunerkind geworden?



15-01-2021 11:01:09 Mamsie

Onze buren hebben de keuken ook zwartgeschilderd. Zwarte kastjes in een kleine keuken. Ik vind het er nogal heftig uizien, zéker omdat het net als bij ons om een kleine keuken gaat.

15-01-2021 11:23:54 MIADIA

ik krijg jeuk bij programma's als VT wonen ed als ze het hebben over scaninavisch, industrieel, robuust



en inderdaad, het staal is in opkomst en bij de eerste 3 vond ik het wel leuk, maar nu denk ik, dat het wel (te) makkelijk is om idd dezelfde formule overal toe te passen @venzje : bij ons lag het visgraat er al toen we het kochten en de keuken is vanille maar met zwarte vloertegels tegen de muur. dat was toen (10 jaar geleden) heel erg nieuw.ik krijg jeuk bij programma's als VT wonen ed als ze het hebben over scaninavisch, industrieel, robuusten inderdaad, het staal is in opkomst en bij de eerste 3 vond ik het wel leuk, maar nu denk ik, dat het wel (te) makkelijk is om idd dezelfde formule overal toe te passen

15-01-2021 13:23:18 venzje

Ook in mijn oude huis lagen zwarte tegels in keuken, bijkeuken en hal. Die hadden de vorige (jonge) bewoners er omstreeks 2005 in gelegd. Mode, inderdaad. Gelukkig was het verder een heel lichte keuken met ramen op zuid en oost.



Ons huis is ingericht met veel crèmekleur en warm, maar licht hout. Het is al niet zo heel groot en veel donkere kleuren maken het alleen maar kleiner.

15-01-2021 14:42:50 GMVersluis

Komt omdat ze allemaal Bob Sikkens in huren.

15-01-2021 14:59:29 Grouse

Ik heb een zwarte keuken met een wit blad, crèmekleurige tegels op vloer en wand. Barkrukken roestvast staal met zwart leren zitting en rug.

Wel licht parket (esdoorn) maar dat ligt er al 30 jaar en zonder visgraatmotief.

Zwarte leren banken en stoel, glazen salontafel met zwarte metalen poten (40 jaar oud), glazen tv-meubel met roestvast stalen poten, roestvast stalen lampen, rood wollen kleed, glazen eetkamertafel met beuken poten en randen, zwarte open boekenkast, eetkamerstoelen met donkergroene leren zitting en beuken rugleuning.

Allemaal hun tijd destijds ver vooruit maar het staat al een poosje.

Muren en plafond gewoon wit. Kozijnen gebroken wit en draaiende buitendelen (buitendeuren en draaiende ramen) donkergroen. Binnendeuren gebroken wit.



15-01-2021 15:00:29 Mamsie

@venzje : Bij ons ook lichte kleuren en dat bevalt uitstekend. Ons huisje is ook niet groot dus dat gaan we ook niet nog kleiner laten lijken.

15-01-2021 18:25:35 Emmo

@allone :

En niet iedereen laat zich leiden door modeverschijnselen. QuoteEn niet iedereen laat zich leiden door modeverschijnselen. Helemaal mee eens. Maar probeer maar eens iets te kopen wat wel jou smaak is maar per ongeluk net geen mode.

