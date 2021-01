Britt Dekker betaalde geen belasting over paard dat ze van John de Mol kreeg. En dat mag natuurlijk niet

Britt Dekker kreeg voor vier programma’s die ze maakte voor John de Mol geen salaris, maar een paard, ter waarde van naar verluidt 4 ton. De constructie is zo opgezet dat ze geen belasting over het dier hoefde te betalen. Alleen is de Belastingdienst het daar (uiteraard) niet mee eens.



Gisteravond zei Britt bij Media Inside dat paard George op naam van Talpa is blijven staan, zodat ze er geen inkomstenbelasting over hoefde te betalen. Ze had het paard in bruikleen. “Het is middeleeuwse ruilhandel. Ik wilde gewoon dat paard en als ik geld had gekregen, dan moest ik daar zelf belasting over betalen en nu niet. Belastingtechnisch moest George op naam van Talpa blijven. We hebben wel een contract dat ik levenslang mag bepalen wat er met George gebeurt.”



Dekker vertelt verder: “Jullie denken dat ik nu iets zeg waar ik problemen mee krijg, maar we hebben al megaproblemen ermee, dus…” klinkt het openhartig, tot ze beseft dat ze beter niets kan zeggen: “Ik weet niet of het handig is om er meer over te zeggen.”

Reacties

15-01-2021 08:22:20 allone









Ze is iig erg openhartig. En wat gaat de belastingdienst er nu aan doen? Want hoe je het ook draait of keert, dat paard is blijkbaar nog steeds eigendom van Talpa.

15-01-2021 08:57:53 MIADIA









S als 15jarige hoefde ik toch ook geen belasting te betalen over mijn verzorgpony?

15-01-2021 09:21:33 BatFish









@MIADIA : Nee, maar jouw verzorgpony was geen salaris. Dit is een ordinaire manier om te proberen belasting te ontduiken. Mensen die het equivalent van 4 ton verdienen, moeten gewoon inkomstenbelasting betalen. Prima dat ze proberen dit soort trucs te dwarsbomen.

15-01-2021 10:50:37 Zeeuw







@BatFish mee eens, prima dat ze proberen de trucs de dwarsbomen. Maar ik begrijp de mensen die de trucs proberen ook, als je binnen de wet zo min mogelijk belasting betaald doe je niks fout

