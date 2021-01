Plan voor wolvenhek

"Te idioot voor woorden". Dat vindt boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer van het plan van een groep Friese veehouders. Ze willen een hek rond de provincie Friesland om wolven buiten de deur te houden.



Dit zou betekenen dat er aan de rand van het Kuinderbos, dat Bergman beheert, een hek wordt geplaatst. Het wolvenhek van 1.70 meter hoog zou van het IJsselmeer tot aan het Lauwersmeer moeten komen. Natuurgebieden op de provinciegrens blijven buiten het hek.



Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging noemt het plan ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar. "Een slimme wolf vindt zo een doorgang. En anders zwemt hij wel via de Friese vaarten, als hij dat wil", aldus Lelieveld.



In de Friese politiek is vooralsnog weinig enthousiasme voor het plan. "We maken van onze mooie en natuurlijke provincie op deze manier een dierentuin", zegt een van de collegepartijen.

