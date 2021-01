OM: naaktlopers hoeven boete niet te betalen

De twaalf naaktrecreanten die vorig jaar juli een boete van 95 euro kregen voor naaktwandelen in het Horsterwold in Zeewolde, hoeven die niet te betalen. Het OM gaat niet over tot vervolging meldt RTL Nieuws.



De tien mannen en twee vrouwen, die door Staatsbosbeheer werden beboet, gingen in bezwaar tegen de boete. Het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) heeft ze in het gelijk gesteld.



Naaktwandelen in de natuur in Zeewolde is sinds december vorig jaar alleen nog toegestaan bij het Laakse strand. Volgens burgemeester Gerrit Jan Gorter kunnen naaktrecreanten met dit verbod een boete krijgen als ze bloot door het Horsterwold of het Hulkesteinse Bos lopen. Naturistenorganisatie NFN Open & Bloot vindt dat de politiek daarmee op de stoel van de rechter gaat zitten.

Het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) heeft ze in het gelijk gesteld.



En dat is de naakte waarheid mensen!

