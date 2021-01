Zebravinkje met kooi en al bij het vuilnis gezet

WINTERSWIJK - In Winterswijk is maandag een zebravinkje met kooi en al bij het vuilnis gezet. De kooi heeft een tijdje in de stromende regen buiten gestaan.

Dat schrijft Dierenambulance Doetinchem en omstreken op haar Facebook-pagina. "Ik fladderde gisteren door de koude regen", schrijft de organisatie bij een foto van het vogeltje. "Mijn kooi was bij het vuilnis gezet net als andere huisinventaris. Ik probeerde daarbij in de buurt te blijven en had het zo koud."



Het zebravinkje en de kooi werden gevonden en kwamen bij de Dierenambulance terecht. Op de foto is te zien dat het beestje op de rand van een bakje voer zit. "Inmiddels heb ik weer praatjes. Ze zeggen dat ik een geluksvogel ben", staat erbij.



'Weer een huisdier bij de vuilnis'

Het is niet de eerste keer dat er een dier gedumpt wordt in Winterswijk, blijkt uit het bericht, dat wordt afgesloten met de hashtag #weereenhuisdierbijdevuilnisinWinterswijk. Begin 2020 werden er twee katten achtergelaten in een reisbench.

Reacties

14-01-2021 13:54:43 venzje

Het beestje zat op het vinketouw tot het zou worden meegenomen.

14-01-2021 14:55:06 Grouse

Het kan dus geen zebravink zijn Laatste edit 14-01-2021 14:55 Volgens mij klopt er iets niet. Die strepen op de foto zijn helemaal niet van een zebrapadHet kan dus geen zebravink zijn

