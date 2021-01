Magneetvisser haalt lichaam vrouw uit rivier

LOCHEM - Als magneetvisser Jan Duurt Dijkman op pad gaat, hoopt hij altijd iets unieks boven water te halen. Maar wat hij zondag boven water haalde in Lochem, bezorgde hem bijna een hartverzakking. Samen met nog een aantal magneetvissers stuitte hij op het lichaam van een vrouw.

De uit Zuidlaren afkomstige Dijkman was met de bevriende hobbyisten neergestreken in de Achterhoek, om met hun magneet rivier de Berkel af te speuren. Als één van de vissers ineens een stoffelijk overschot boven water haalt, maakt nieuwsgierigheid plaats voor schrik. “Je moet bellen, je moet bellen”, roept één van de vissers. Iets later arriveert de politie.



Het stoffelijk overschot blijkt van een vrouw uit Lochem, die als vermist stond opgegeven.



"Hier houd je geen rekening mee en het is heel heftig om mee te maken", blikt Dijkman terug bij RTV Noord. Hij is nu anderhalf jaar magneetvisser, maar zo'n ervaring als in Lochem hoopt hij nooit weer mee te maken.



Helpende hand

Toch waren de magneetvissers niet te beroerd om de duikers van de politie - waar mogelijk - te assisteren om het lichaam te kunnen bergen. "Er stond heel veel stroming, dus hebben we ze meegeholpen. Toen dat gelukt was, ben ik ook meteen weggelopen."



De vondst van het lichaam was even schrikken, maar dat weerhoudt Dijkman er niet van om zijn hobby weer op te pakken. "Komend weekend weer, de rest van de week maar even niet. Maar stoppen? Dat gaat absoluut niet gebeuren."

Reacties

Een magnetisch lijk?

@allone : @venzje :

bh-beugels, stalen heupen en zo bh-beugels, stalen heupen en zo

Of ze had handboeien aan?

Zo beginnen de afleveringen van Midsomer murders ook bijna altijd.

@Mamsie : alleen heb je daar altijd 3 lijken per aflevering...

S Daar had ik het laatst nog over met mijn Maffia vrienden. Verzwaar de lijken die je in het water dumpt met stenen en niet met ijzer vanwege die idiote magneetvissers. Maar ja, dan zijn er altijd weer van die domme mafiosi die weer niet goed naar ons geluisterd hebben

