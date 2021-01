Moeder verbergt uit instelling weggelopen dochter (15) nacht lang in omgebouwde zetel

DE PANNE / VEURNE - Een 38-jarige moeder uit De Panne en haar 30-jarige ex riskeren een zware celstraf in de rechtbank van Veurne voor hallucinante fe

14-01-2021 09:20:34

Mijn oma had vroeger een bank, waarvan de rugleuning neer kon worden geklapt om een bed te maken. Dat ding was echt multifunctioneel, want onder het zitgedeelte bevond zich ook nog een bergruimte, toegankelijk vanaf de achterzijde. Ik denk, dat die bergruimte vrij makkelijk om te bouwen zou zijn geweest tot schuilplaats voor een niet al te groot persoon. Zet die bank met de rug tegen de muur en je ziet er niets meer van. Enkel vraag ik me af waar dat zuurstoftekort vandaan kwam. Het lijkt alsof er nog wat extra camouflage is toegepast...