“Welkom bij de Brexit”: trucker moet zijn boterhammen met verse vleeswaren afgeven aan douane

Het lijkt een filmpje dat zo uit ‘De ideale wereld’ komt, maar het is bittere ernst. Nederlandse douaniers nemen de boterhammen van een Poolse tru

Waarom 'Britje pesten'?? Eerder 'Pooltje pesten', in dit geval

13-01-2021 19:49:48

Het zal even wennen worden. Je moet ook niet proberen met een appel door de Amerikaanse of Australische douane te komen. Zodra mensen er aan gewend zijn gaat het wel goed, maar binnen Europa kost dat even tijd.