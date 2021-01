Jeanne probeert al drie jaar lang te bewijzen dat ze niet dood is

Zo gezond als een vis en toch al drie jaar doodverklaard: dat is de situatie waar Jeanne Pouchain ( 58 ) uit Saint-Joseph, bij Lyon, zich in bevindt. Ze voelt zich kiplekker, alleen willen de Franse autoriteiten dat maar niet geloven. Volgens Frankrijk is ze overleden en haar op papier terug tot leven brengen blijkt allesbehalve een makkelijke klus.Drie jaar geleden maakte de Franse rechtbank een hardnekkige fout die Jeanne Pouchain nu wanhopig probeert recht te zetten. Ze werd onterecht doodverklaard na een juridisch geschil met een ex-werkneemster van haar schoonmaakbedrijf. Die had verklaard dat Pouchain was overleden, zonder daar enig bewijs voor te leveren.Pouchain nam een advocaat in de arm die haar aanraadde zich gezond te laten verklaren door een huisarts, maar dat bleek niet te volstaan. Het vonnis dat was uitgesproken over haar dood bleek niet zomaar omkeerbaar. Ook haar advocaat kon maar niet geloven dat de rechter de aanklager zomaar had geloofd zonder naar enig bewijs of certificaat te vragen.Het foutieve vonnis werd in november 2017 geveld na een geschil met een ex-werkneemster. Pouchain was haar 14.000 euro verschuldigd nadat haar schoonmaakbedrijf in zwaar weer terecht was gekomen. Tot ze werd doodverklaard. Toen hoefde ze dat geld niet meer te betalen, maar bleek plots ook geen enkele van haar wettelijke documenten nog geldig.Haar identiteitskaart, rijbewijs, bankrekening en levensverzekering: alles wat kon bewijzen dat Pouchain wel degelijk leeft, was waardeloos. ,,Ik kan niet bewijzen aan de bank dat ik in leven ben... Ik ben niets”, zegt ze.Deze week komt er mogelijk licht aan het einde van de tunnel. De advocaat van Pouchain probeert haar voor eens en voor altijd terug tot leven te brengen. Maar daar laat de advocaat van de aanklager het dan weer niet bij zitten. Die beweert nu weer dat Pouchain zelf haar dood verzonnen heeft om het geld niet aan de werkneemster te hoeven betalen. Daarmee belooft het allesbehalve een eenvoudige herrijzenis te worden voor Jeanne Pouchain.