Vuilniswagen belandt net niet in sloot na uitwijkmanoeuvre in Ter Aar. Betrokken truck rijdt door na incident

Een vuilniswagen is maandagmiddag op een haartje na niet in een sloot terechtgekomen in Ter Aar. Wel is de truck in een berm vast komen te zitten.Het ging mis bij een inhaalactie. Een andere vrachtwagen wilde passeren op het smalle weggetje op de Jonge Zevenhovenseweg, maar dat ging niet helemaal goed. De vuilniswagen moest op het laatste moment uitwijken. Door die hachelijke situatie verzakte de truck in de berm en kwam het daarin ook vast te zitten. Als gevolg daarvan stond het voertuig scheef op de weg en is het net niet in de sloot gekanteld.De vrachtwagen die wilde passeren is doorgereden na het incident. Een berger heeft de vuilniswagen weer op het asfalt getakeld. Vanwege het voorval was de weg tijdelijk afgesloten.(Red.: ik wil me er niet tegenaan bemoeien, maar die scheefhangende truck lijkt mij geen vuilniswagen. De boel is een beetje verdraaid weergegeven.)