Steenmarter veroorzaakt grote stroomstoring in de Achterhoek

BORCULO - In delen van de Achterhoek is dinsdagochtend vroeg de stroom uitgevallen. De storing ontstond door een steenmarter in een onderstation in Borculo.

Het ging om 18 postcodegebieden die waren getroffen, in onder meer Barchem, Beltrum, Borculo, Eibergen, Lochem, Neede, Ruurlo, Vorden en Zieuwent. Volgens een woordvoeder van Liander betreft dat bijna 11.000 aansluitingen.



Een woordvoerder van Liander laat weten dat het vaker voorkomt dat dieren stroomstoringen veroorzaken. Dieren als marters of muizen kruipen in laagspanningskastjes. Zo kunnen ze zorgen voor lokale energie-onderbrekingen.



Ook vogels die in buiteninstallaties terechtkomen, kunnen soms een stroomstoring veroorzaken. Liander probeert dieren zo veel mogelijk te weren.

Reacties

12-01-2021 20:01:45 BatFish

Tenzij ze camerabeelden hebben, vermoed ik dat de steenmarter het niet overleefd heeft. Anders kunnen ze moeilijk raden dat het een steenmarter was. Jammer, het zijn mooie beestjes, al zijn ze goed in het maken van rotzooi en het slopen van zaken.

12-01-2021 20:56:42 Mamsie

@BatFish : Ik zag het net bij het nieuws. Het beestje was totaal verkoold.

12-01-2021 21:47:15 botte bijl

@Mamsie :

dus men kan hem niet meer stoven o.i.d dus men kan hem niet meer stoven o.i.d

13-01-2021 00:13:51 HoLaHu

@botte bijl : Het lijkt me meer dat het beest ter plekke gecremeerd is..

