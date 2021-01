Hang geen mondkapje aan binnenspiegel auto

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers 'onzichtbaar'. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.



Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. "Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?"



Volgens MotorNL is het in Luxemburg inmiddels al verboden om een mondkapje aan de spiegel te hangen, op straffe van een boete van 49 euro. In Nederland en België staat het niet zo expliciet vermeld in de verkeersregels, maar in beide landen kun je wel een boete krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp, in dit geval bijvoorbeeld een mondkapje. De boete in Nederland bedraagt 150 euro, in België tussen de 110 en 120 euro, aldus MotorNL.

Reacties

12-01-2021 16:45:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.257

OTindex: 76.506

Sommige spiegels hebben 4 mondkapjes. Versiering 2020

12-01-2021 17:12:43 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.585

OTindex: 3.325

Ik snap het "iets aan de achteruitkijkspiegel hangen" niet. Of dat nou kettingen, slingers, luchtstinkers of andere zooi is. Laat je voorruit uitzicht zoveel mogelijk onbelemmerd.



Laatste edit 12-01-2021 17:12

12-01-2021 17:43:21 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.014

OTindex: 40.058

Het zijn mondkapjes, geen oogkleppen!

12-01-2021 17:50:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.257

OTindex: 76.506

@Sjaak : ik heb ergens gelezen, dat mensen die brillen dragen minder besmet worden met het coronavirus; dus misschien helpen oogkleppen ook?!

12-01-2021 18:44:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.156

OTindex: 82.358

Bij ons hangt er helemaal niks aan de ruiten. Veel te afleidend, zo'n bengelend onding voor je neus.



Laatste edit 12-01-2021 18:45

12-01-2021 21:46:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.657

OTindex: 36.334

dit hadden we zelf kunnen bedenken

12-01-2021 22:00:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.156

OTindex: 82.358

@botte bijl : Jij en ik wel, maar er schijnen sufkoppen te zijn die dat kennelijk niet kunnen,

13-01-2021 00:12:38 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.874

OTindex: 1.503

@Mamsie : Ik zie ze inderdaad steeds vaker, auto's waar een mondkapje aan de spiegel hangt. Het lijkt me inderdaad dat dat afleidt...

13-01-2021 00:39:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.156

OTindex: 82.358



Wat zijn de mensen toch een varkens! @HoLaHu : Mij nog niet opgevallen. Maar ik erger me echt aan al die weggegooide exemplaren die je overal ziet liggen.Wat zijn de mensen toch een varkens!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: