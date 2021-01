Poging van Flat Earthers om naar de rand van de wereld te zeilen, eindigt in enorme teleurstelling

Als de aarde plat was, zou het ongelooflijk gemakkelijk zijn om te bewijzen. U kunt bijvoorbeeld naar elke kust gaan en naar een boot kijken die ver in de verte vaart en niet over de horizon duikt, of een van de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS vragen om snel een foto te maken van de platte cirkel.



Tot dusver heeft geen enkele flat-Earther enig bewijs kunnen vinden, dat u iets zou moeten vertellen over de vraag of de theorie waarde heeft, zelfs als u al het bewijs dat de aarde inderdaad rond is als een wereldwijde samenzwering negeert die alleen YouTuber "GlobeEarthCuck1848174" heeft doorzien.



Ondanks de lockdown van Italië, heeft een stel uit Venetië onlangs geprobeerd om de vlakheid van de aarde voor eens en voor altijd te bewijzen door naar de rand van de wereld te zeilen, waarvan ze dachten dat het ergens in de buurt van Sicilië was. Het is verbazingwekkend hoe mensen die lokaal wonen nooit beroemde toeristische attracties bezoeken, zoals de scheve toren van Piza of de rand van de aarde waar de zee de oneindige leegte ontmoet.



"De twee verlieten Venetië tijdens de lockdown naar Lampedusa, waarbij alle beperkingen werden geschonden", zei Salvatore Zichichi van het Maritiem Gezondheidsbureau van het Ministerie van Volksgezondheid tegen de Italiaanse krant La Stampa. 'In Termini Imerese hebben ze hun auto verkocht en een boot gekocht.'



"Voor hen was Lampedusa [een eiland van de Italiaanse Pelagische Eilanden in de Middellandse Zee] het einde van de aarde."



De reis, die altijd voorbestemd was om in teleurstelling te eindigen, stuitte meteen op een aantal haken en ogen. Ten eerste, als je van plan bent een reis te maken naar de uiterste rand van de wereld, dit jaar, toen het grootste deel van de wereld bij wet is bevolen om thuis te blijven, misschien niet de beste keuze was.



Met behulp van een kompas (een navigatiesysteem dat vertrouwt op het principe dat de aarde geen pannenkoek is) vertrok het paar in hun boot en probeerde ze zich een weg te banen door de Pelagische eilanden om Lampedusa te bereiken, meldt La Republica. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat een echtpaar dat hun auto had verkocht om het einde van de wereld te bereiken misschien niet goed had nagedacht, en al snel merkten dat ze verdwaald, moe en aangespoeld waren op het eiland van Ustica.



Omdat de wereldwijde pandemie nog steeds aan de gang is, werd het paar door gezondheidsfunctionarissen in quarantaine geplaatst, maar in hun vastberadenheid om de rand te vinden, ontsnapten ze en zeilden ze weer weg, mogelijk in de veronderstelling dat het gezag van de politie eindigt waar de rand het vacuüm van de ruimte ontmoet. Ze werden drie uur later gepakt.



"Een paar dagen later probeerden ze opnieuw te ontsnappen. Ze kwamen terecht in het huis van een mythomaan die beweerde positief te zijn voor Covid, maar gelukkig niet was", zei Zichichi.



Neerslachtig keerden ze per veerboot terug naar hun deel van de wereld.

Reacties

12-01-2021 08:34:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.301

OTindex: 6.500

Een waarachtig WMR-verhaal, dat je nauwelijks zelf had kunnen verzinnen!

12-01-2021 08:46:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.648

OTindex: 36.329

als de Aarde echt plat zou zijn, dan waren die twee er allang vanaf gevallen

12-01-2021 08:52:44 Minala

Senior lid

WMRindex: 158

OTindex: 63



Filmpje Vorige week nog interessante video gezien over flat earthers en waar dat vandaan komt:

12-01-2021 08:54:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.301

OTindex: 6.500

Hoe kwamen ze eigenlijk op het idee dat de aarde bij Lampedusa ophoudt? Waar komen dan al die bootvluchtelingen vandaan? Van de ijsrand? Of zijn het ook gewoon door Soros betaalde acteurs?

12-01-2021 08:58:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.253

OTindex: 76.494

@venzje : ik neem aan dat ze zo in hun eigen wereldje leven, dat ze nog nooit van bootvluchtelingen hebben gehoord.

12-01-2021 09:00:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.648

OTindex: 36.329

@venzje :

mensen die niet te ver nadenken, en ook nog hun eigen kant op, die hebben een ander merk logica mensen die niet te ver nadenken, en ook nog hun eigen kant op, die hebben een ander merk logica

12-01-2021 09:02:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.648

OTindex: 36.329

op de lagere school hield de kaart van Italië op bij Lampedusa, dus daar moet de wereld wel ophouden

12-01-2021 09:48:36 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.699

OTindex: 5.823

S @venzje : lijkt mij toch dat als de aarde een rand heeft dat niet middenin een "meertje" ligt zoals de middellandse zee maar meer een van de wat grotere zeevlakten

12-01-2021 09:52:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.301

OTindex: 6.500

@MIADIA : Als je er met een bootje op zit is de Middellandse Zee héél groot, hoor! En zeker als je niet de flauwste notie hebt van hoe de aarde er verder uitziet.

12-01-2021 10:52:32 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.699

OTindex: 5.823

S

maar ik denk ook niet dat de aarde plat is.

wel rond met wat 3D effecten

@venzje : maar hebben ze op school dan nooit een kaart gezien? ook al is de aarde plat, dat er land omheen ligt is toch vrij duidelijk, lijkt mij dan.maar ik denk ook niet dat de aarde plat is.wel rond met wat 3D effecten

12-01-2021 11:06:57 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.525

OTindex: 2.457

@botte bijl : Zo is de Vaalserberg ook de hoogste berg ter wereld want als je erop staat, zie je niks hogers.

12-01-2021 11:07:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.301

OTindex: 6.500

@MIADIA :

wel rond met wat 3D effecten Quotewel rond met wat 3D effecten



: ... en de maan is dichterbij dan Amsterdam, want de maan kan ik van hier af zien.



Laatste edit 12-01-2021 11:08 @Grouse : ... en de maan is dichterbij dan Amsterdam, want de maan kan ik van hier af zien.

