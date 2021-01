Brandstichting in auto gaat fout: dader steekt zichzelf in brand

In Wilrijk (BE) is zaterdagnacht een wagen in brand gestoken. Bij de brandstichting sloeg de vlam echter over op de kleren van de dader. De brandende

11-01-2021 12:29:37 venzje

Een benzinebrand blussen met water? Ze hebben puur geluk gehad dat het lukte.

11-01-2021 12:34:05 merlinswit

eerlijk gezegd heb ik weinig medelijden met de branstichter.

11-01-2021 12:56:55 Grouse

Laatste edit 11-01-2021 12:57 @venzje : Dat kan nog aardig uit de hand lopen. Niemand een poederblusser bij de hand? CO2-blusser is ook goed maar die heeft niet iedereen.

11-01-2021 13:19:46 Ronin

Karma

11-01-2021 13:27:35 BatFish

Geen medelijden, het kwaad straft zichzelf.

11-01-2021 16:21:37 allone

Het gaat dus niet fout: de auto brandt, en zelfs de dader brandt. En nee, met hem heb ik ook geen medelijden, hij heeft het toch zelf gedaan.

11-01-2021 16:39:49 Mamsie

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

Wie een brand sticht voor een ander vliegt er zelf in.

11-01-2021 17:53:37 botte bijl

auto van een ander in brand steken, waar hep dat nou goed voor

