Man slaagt na 157 pogingen eindelijk voor theorie-examen





De mannelijke chauffeur, 42 jaar oud en woonachtig in Engeland, slaagde uiteindelijk voor zijn 158ste poging, nadat hij alleen al ruim 4000 euro aan examengeld had uitgegeven. Dat blijkt uit gegevens van de Driver and Vehicles Standards Agency, de Britse evenknie van het CBR.

Foto Slagen voor je theorie-examen gaat niet iedereen even makkelijk af. Een Britse man is pas na 157 pogingen geslaagd en betaalde in totaal meer dan 4000 euro aan examengeld. Daarmee is hij al flink langer bezig dan de nummer twee op dit illustere lijstje: een 34-jarige vrouw die na 117 pogingen nog altijd niet geslaagd is.De mannelijke chauffeur, 42 jaar oud en woonachtig in Engeland, slaagde uiteindelijk voor zijn 158ste poging, nadat hij alleen al ruim 4000 euro aan examengeld had uitgegeven. Dat blijkt uit gegevens van de Driver and Vehicles Standards Agency, de Britse evenknie van het CBR.

Reacties

11-01-2021 10:15:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.289

OTindex: 6.484

Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat deze meneer misschien niet helemaal kwalificeert als verkeersdeelnemer.



Overigens merkwaardig dat hij in het artikel aangeduid wordt als een 'mannelijke chauffeur'. Enerzijds weet ik niet wat de meerwaarde is van het noemen van zijn geslacht, maar vooral: hij is nog helemaal geen chauffeur. Hij zal nu eerst nog het praktijkexamen moeten doen. En ook dat is in het VK niet slechts een formaliteit.



Laatste edit 11-01-2021 10:15

11-01-2021 10:27:14 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.696

OTindex: 5.823

S @venzje : ik wou net zeggen, heeft hij zijn praktijk examen al op zak? en waarom is hij gezakt, is hij (aantoonbaar) faalangstig maar kent hij de stof wel? of lag het echt steeds aan de kennis van de stof? want dan heb ik hem toch ook liever niet op de weg...

11-01-2021 11:06:39 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.523

OTindex: 2.456

Misschien had hij dat geld beter aan lessen uit kunnen geven?

11-01-2021 12:36:30 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.773

OTindex: 63

Ik denk dat in Nederland de slagingspercentages van de deelnemers die in Nederland hun basisschool afgemaakt hebben best hoog zijn. Een gemiddelde leerling die net van de basisschool afkomt kent al bijna alle verkeers regels en de borden.

Dus verkeerslessen op de basisschool zou in meerdere landen toegepast moeten worden.

11-01-2021 17:51:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.631

OTindex: 36.320

@Heusdenaar :

dat is in Nederland niet altijd te merken dat is in Nederland niet altijd te merken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: