Zwitserse peuter wordt twee keer overreden, maar overleeft ongeval

In Zwitserland is een tweejarige jongen twee keer overreden door een auto in de stad Oberentfelden, maar als bij wonder overleefde hij het dubbele ong

Reacties

10-01-2021 18:39:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.130

OTindex: 82.324

Het is niet voor niets dat er streng beboet wordt als mensen gaan rijden met een niet schoongemaakte voorruit.

Ongelofelijk dat het kind dit overleefd heeft. Ik hoop dat hij snel en volledig herstelt.

