Man verandert naam in Celine Dion na teveel drank

Een 30-jarige man besloot na een paar glazen wijn teveel zijn naam te veranderen in Celine Dion. Thomas Dodd - ook wel bekend als Celine - kreeg het idee tijdens het kijken naar een van de concerten van de Canadese zangeres op YouTube met Kerstmis.De hospitality manager uit Tamworth, Staffordshire, legde uit hoe hij op zijn idee kwam nadat hij doornat was geworden toen hij Celine Dion een show zag optreden in Las Vegas op YouTube.‘Ik was van plan om haar in Vegas te bezoeken, maar dat ging niet vanwege Covid. ‘Dus ik ben een beetje verslaafd geraakt aan het kijken naar haar concerten op YouTube als één na beste alternatief. Ik ben een beetje geobsedeerd door haar en ben dat altijd geweest. ‘Maar ik weet niet waarom het in me opkwam om mijn naam in de hare te veranderen. Ik kan me de nacht niet echt herinneren en ben de volgende dag alles vergeten.‘Ik herinner me het Celine Dion-concert van haar optreden in Vegas en dat is ongeveer alles wat ik me kan herinneren. Ik wou dat ik wist wat er was gebeurd, maar het was een wazige nacht.‘Toen ik woensdag thuiskwam van mijn werk, lag er een grote witte envelop op de vloer bij de deur waarop stond" niet buigen ". ‘Het zag er heel belangrijk uit en het zat vol met officiële certificaten. Zodra ik het las, moest ik in de keuken gaan zitten. ‘Ik had zoiets van‘ dit kan niet echt zijn ’maar het is zo echt als het kan. Ik kan me gewoon niet herinneren dat ik het heb gedaan.‘Ik ben een beetje een Celine Dione-superfan en dacht natuurlijk dat dit gewoon hilarisch zou zijn - maar mijn moeder denkt van niet, ze was niet erg blij.‘Ik heb haar verteld dat het erger kon zijn en dat het Boris Johnson had kunnen zijn - we hebben gewoon geluk dat hij geen liveconcerten op YouTube heeft. 'Ze vindt het nu wel grappig, net als mijn zus, maar ze verslikte zich bijna in haar boterham toen ik het haar vertelde.‘Ik was best bang om het hun te vertellen - hoe vertel ik ze dat ze me vanaf nu Celine Dion moeten noemen? 'Ik ben een levenslange fan en ik ging haar een paar jaar geleden opzoeken, maar mijn droom is om haar nog steeds in Vegas te zien. Ik vind haar gewoon geweldig en heeft een geweldige stem.‘Ik hoop dat dit ook zo zijn voordelen met zich meebrengt en misschien kan ik backstage gaan bij een concert en een paar eersteklas vluchten krijgen.`Ik ben meer van streek dat ik de stem of de bankrekening niet heb geërfd, maar daar kan ik aan werken. '‘Ik ben bang om door de politie te worden aangehouden en kan me voorstellen dat ze vragen:" Mag ik alstublieft uw naam? " En ik moet dan zeggen, het is Celine, achternaam Dion. ‘Maar als mensen er dit jaar om lachen, kan het me niet schelen.Ik denk dat we allemaal wel kunnen lachen na het jaar dat we net hebben gehad. ’‘ Mijn werk weet inmiddels dat ik gek ben, dus ze zouden het prima moeten vinden. Het is niet iets waarvan ik ooit heb gedroomd dat ik het ze zou moeten uitleggen.'