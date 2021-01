Bondgirl Tanya Roberts alsnog overleden na voorbarige doodverklaring

De Amerikaanse actrice en Bondgirl Tanya Roberts (65) is overleden. Dat heeft haar partner laten weten via entertainmentsite TMZ, nadat de actrice afgelopen weekend ten onrechte dood werd verklaard.



Ze werd bekend als Stacey Sutton in de James Bond-film A View to a Kill uit 1985. Ook is ze bekend van haar rol als buurvrouw Midge Pinciotti in That '70s Show.



Roberts werd op Kerstavond in het ziekenhuis opgenomen nadat ze plotseling haar bewustzijn had verloren toen ze de hond uitliet. Het is onbekend waardoor dat werd veroorzaakt.



Prematuur doodverklaard

En afgelopen weekend werd Roberts doodverklaard, maar ten onrechte. Haar agent meldde haar overlijden zondag in een persbericht, maar trok die verklaring later in. Roberts' toestand was nog kritiek.



Het misverstand zou zijn ontstaan nadat haar partner, Lance O'Brien, door het ziekenhuis op de hoogte was gebracht van haar naderende overlijden. Tijdens zijn afscheid sloot Roberts haar ogen en kreeg O'Brien de indruk dat ze was overleden, verklaarde hij tegenover TMZ.



Hij verliet vervolgens zonder overleg met het medisch personeel het ziekenhuis en bracht de agent op de hoogte, die vervolgens een persbericht opstelde en verspreidde. O'Brien beschreef daarin hoe zijn partner "haar mooie ogen" voor de laatste keer sloot.



Telefoontje van het ziekenhuis

O'Brien werd gisteren door het ziekenhuis opgebeld met de mededeling dat zijn partner nog in leven was. Op dat moment werd hij geïnterviewd door het CBS-programma Inside Edition, waarna hij live op televisie in tranen uitbarstte. "Het ziekenhuis vertelt me dat zij nog leeft, o mijn God!"

Reacties

10-01-2021 10:09:38 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.423

OTindex: 2.489

Je moet ook niet zelf voor dokter spelen, wij zijn niet opgeleid om zelfs de meest flauwe levenssignalen te kunnen zien, zelfs artsen gaan daar weleens mee de boot in.. Triest, maar was te voorkomen geweest als hij even op bevestiging van overlijden had gewacht..

10-01-2021 10:27:51 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.618

OTindex: 3.141





Dat men zo vlug een verkeerde conclusie kan trekken is menselijk maar bij beroemdheden vind ik toch dat je met het naar buiten brengen van zulk nieuws het wel degelijk juist moet hebben en niet zomaar probeert de eerste te zijn met het nieuws. Triest berichtDat men zo vlug een verkeerde conclusie kan trekken is menselijk maar bij beroemdheden vind ik toch dat je met het naar buiten brengen van zulk nieuws het wel degelijk juist moet hebben en niet zomaar probeert de eerste te zijn met het nieuws.

10-01-2021 11:10:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.229

OTindex: 76.456

Komt daar de uitdrukking 'duizend doden sterven' vandaan?

10-01-2021 11:38:31 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.423

OTindex: 2.489

@allone : Zover ik weet betekent dit dat iemand doodsbang is. Ik geloof niet dat er een correlatie is met het artikel

10-01-2021 18:44:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.715

OTindex: 26.770

Ik kan me een vergelijkbaar verhaal herinneren uit één van de boeken van Toon Kortooms (Help de dokter verzuipt)

