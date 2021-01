Man vraagt vriendin wekenlang ten huwelijk zonder dat ze het door heeft

Misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in je leven: een vrouw ten huwelijk vragen. Wat is nu de beste manier om je vriendin ten huwelijk te vragen? Wij weten het niet. Steven Kurtz besloot het niet te oefenen voor de spiegel, maar hij vroeg zijn vriendin gewoon een aantal keren ten huwelijk zonder dat ze het door had, geniaal!Op de golfbaan, in de slaapkamer en zelfs bij het kampvuur haalde Steven Kurtz de ring al tevoorschijn. Telkens had zijn vriendin het niet door, ze was namelijk te druk bezig met haar telefoon. Hij deelt de hilarische fotoreeks op zijn Facebook. Op de foto’s kun je zien dat hij met een ring voor- of achter zijn vriendin staat om haar ten huwelijk te vragen. Zijn vriendin heeft echter geen idee wat hij aan het doen is, telkens is ze met hele andere dingen bezig.Zijn vriendin Liz Bruner had al weken eerder het huwelijksbootje in kunnen stappen. Het lijkt toch bijna onmogelijk om de ring telkens niet op te merken. Op sommige foto’s staat Steven binnen handbereik, maar zelfs dan heeft ze niets door. Ook legde hij de ring op haar kussen, misschien droomde ze toen wel van een huwelijksaanzoek. Het enige wat ze hoefde te doen, was haar ogen te openen.Steven Kurtz krijgt lovende reacties op zijn geniale stunt. Op Facebook krijgt hij het ene na het andere compliment. Vrouwen taggen zelfs hun partner om dezelfde stunt uit te halen: “Het levende bewijs van loyaliteit” en “dit verslaat alle huwelijksaanzoeken” zijn enkele voorbeelden van de reacties.Uiteindelijk deed Steven Kurtz zijn aanzoek maar op de ‘normale’ manier. Hij ging door de knieën en dit keer zag ze het gelukkig wel. Liz kon haar ogen niet geloven en zei uiteraard volmondig ‘Ja’.