Grondig politieonderzoek: teen in veld blijkt pieper

Geen menselijke resten maar nachtschade.Een wandelaar in het Engelse Winlaton die op haar gemak de hond aan het uitlaten was schrok zich de blubber toen zij plotseling iets in de modder zag wat wel heel erg deed denken aan een menselijke voet. De vrouw lichtte de politie in en stuurde een foto mee waarop ogenschijnlijk een grote teen te zien was uit het veld omhoog stak.De agenten gingen met honden op onderzoek uit. Omdat het al donker was, bleek het nog best een opgave om het lichaamsdeel te vinden. Dat bleek uiteindelijk ook niet zo gek, want wat de rechercheurs aantroffen was geen mensenlijke resten maar een aardappel met daar tegenaan een paddenstoel."De onderzoekers moesten grinniken toen zij zich realiseerden dat het een aardappel was," schrijft het bureau op facebook. "De melding was ter goeder trouw gemaakt en we kunnen de waakzaamheid van de vrouw alleen maar prijzen." Hij benadrukt dat iedereen in een soortgelijke situatie wordt verzocht een melding te maken. "Als het uiteindelijk iets eetbaars blijkt te zijn, zijn onze honden je erg erkentelijk voor de traktatie."