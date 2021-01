Gedoe over kinderserie John Piemelmans

Een opvallende animatieserie in Denemarken. Een nieuwe kinderserie gaat over een man die van alles kan met zijn piemel. De serie heet John Dillermand en dat betekent in het Nederlands John Piemelmans.John gebruikt zijn penis om onder andere de barbecue aan te steken, mensen te redden en ijsjes te stelen van kinderen.In Denemarken kwamen aardig wat boze reacties op de uitzending. Veel mensen vinden het niet kunnen dat een piemel zo'n grote rol speelt in een kinderserie. Het programma wordt gemaakt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.De Deense omroep is het niet met de kritiek eens. Volgens hen vinden kinderen de serie hartstikke grappig. Ze zeggen dat ze ook best een serie over een vagina kunnen maken.