BARCELONA – In eerste instantie was het een mysterie maar later heeft de autopsie de doodsoorzaak van een inwoner van de gemeente Palau-Solità i Plegamans in de provincie Barcelona bevestigd. Het overlijden van de man is niet het meest opvallende maar wel het feit dat zijn honden de geslachtsdelen van hun baasje hebben opgegeten.



Uit autopsie van het lichaam is gebleken dat Manuel overleden is nadat hij zich verslikte in iets, op de grond viel en nog enkele minuten voor zijn leven heeft gevochten.



Omdat de woning waar hij samenwoonde met twee honden, te weten een Yorkshire en een Catalaanse herdershond, gesloten was tijdens zijn natuurlijke overlijden konden de honden gedurende tenminste 48 uur en wellicht meer dagen geen kant op.



Terwijl de buurtbewoners en buren zich van geen kwaad bewust waren dat Manuel dood op zijn woonkamer vloer lag, begonnen zijn honden hem uit pure noodzaak om te overleven, aan te vreten. En dat gebeurde vreemd genoeg niet aan handen, voeten of gezicht maar aan Manuel’s geslachtsdelen.



Manuel werd na enkele dagen nadat buren de politie hadden gebeld op 3 januari in zijn woning gevonden maar zonder zijn geslachtsdelen die dus door zijn honden waren opgegeten. Waarschijnlijk zijn de honden daar begonnen met eten vanwege de geur.



Manuel werd door de politie op de vloer gevonden terwijl hij omringd was door uitwerpselen van zijn honden. De Yorkshire en Catalaanse herdershond zijn door een asiel opgevangen en men wacht op de rechter wat te doen met deze honden.

Reacties

08-01-2021 15:49:36 Mamsie

Oudgediende







Wat een vreselijk einde.....

Waarom moet de rechter oordelen over deze honden?

Die zullen ook niet voor de lol van het baasje zijn gaan eten.....

08-01-2021 18:12:55 De Paus

Oudgediende







S Het waren geen schoothonden maar kloothonden.

08-01-2021 18:20:01 allone

Oudgediende







Ik weet niet of ik dat nou wel zo'n natuurlijke dood vind Je verslikken en dan overlijden?Ik weet niet of ik dat nou wel zo'n natuurlijke dood vind

