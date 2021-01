Waarom dragen militairen een camouflagepak in het verzorgingshuis?

Het is een opvallend gezicht: militairen die in camouflagepakken een verzorgingshuis binnengaan om te helpen. Sinds deze week ondersteunen ze de zorg in de coronacrisis in onder meer Groningen en Veendam.

Bij zorginstelling Dignis in Groningen waren ze enigszins verrast. 'Ik had verwacht dat ze in burgerkleding zouden komen', zegt een woordvoerder. Bij verpleeghuis Veldspaat in de wijk Vinkhuizen zijn zeventien medewerkers van Defensie aan het helpen.



Dat ze zelfs in verpleeghuizen de camouflagepakken aan houden, vindt majoor Thomas van den Berg heel normaal. 'Dit is gewoon ons pak, ons uniform', zegt hij.



Toch worden de camouflagepakken niet bij alle zorginstellingen gedragen, volgens een woordvoerder van Defensie. Zo dragen defensiemedewerkers gebruikelijke ziekenhuisuniformen als ze in het Universitair Medisch Centrum Utrecht werken. Per locatie wordt beslist wat het meest passend is.



'Wij zijn er om zorg te leveren, niet om ons te profileren als Defensie', aldus de woordvoerder.



Mochten de verpleeghuizen graag zien dat er wat anders wordt gedragen dan valt daarover te praten, zegt majoor Van den Berg. Volgens Dignis is dat niet aan de orde. Bewoners schrikken niet van de militairen. Bovendien dragen ze een schort, waardoor de camouflagepakken bijna niet zichtbaar zijn.

08-01-2021 08:04:30 venzje









Quote:

Het is een opvallend gezicht Niet precies de bedoeling van het concept 'camouflage'. Niet precies de bedoeling van het concept 'camouflage'.

08-01-2021 08:59:58 MIADIA













Laatste edit 08-01-2021 09:00 @venzje : je zou kunnen zeggen dat je met een ziekenhuisuniform beter gecamoufleerd bent in een ziekenhuis...

08-01-2021 09:28:28 Mamsie









Dat camouflagepak is reuzehandig als ze even tussen de geraniums hun pauze hebben. Dan worden ze niet opgemerkt.

08-01-2021 10:44:18 Emmo









@venzje :

Quote:

Het is een opvallend gezicht Niet precies de bedoeling van het concept 'camouflage'. QuoteNiet precies de bedoeling van het concept 'camouflage'.

Dus vroeg ik eens aan mijn nichtje, toen een jaar of acht, "Weet je waarom die Amerikanen die pakken dragen"? "Nee, Oom Emmo". "Dan vallen ze minder op".

Het arme kind kwam niet meer bij. Mijn broer woont in Bitburg, indertijd was daar een grote Amerikaanse basis. Militairen daarvan zag je dan ook regelmatig in de stad. Uiteraard in camouflagepak.Dus vroeg ik eens aan mijn nichtje, toen een jaar of acht, "Weet je waarom die Amerikanen die pakken dragen"? "Nee, Oom Emmo". "Dan vallen ze minder op".Het arme kind kwam niet meer bij.

08-01-2021 13:22:24 wortel











"Ik heb er nooit om gevraagd, maar van de baas moet ik nou eenmaal in cosplay aan het werk! " Mijn vader is tegenwoordig legerdominee en zit met een camouflagepak aan met mensen over de vragen des levens te praten."Ik heb er nooit om gevraagd, maar van de baas moet ik nou eenmaal in cosplay aan het werk!

