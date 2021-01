Verdwaalde Amsterdammer parkeert auto overdwars op fietspad in Leidsche Rijn

UTRECHT - Een man uit Amsterdam heeft een bijzondere actie uitgehaald in Leidsche Rijn. Hij zette zijn auto overdwars op het fietspad bij het Berlijnplein en koos vervolgens het hazenpad. Agenten stonden voor een raadsel.De politie kreeg een melding dat de Mercedes het fietspad volledig blokkeerde. Toen de agenten een kijkje namen, zagen ze dat de auto open was. De bestuurder was nergens te bekennen. Mogelijk liet hij de auto achter omdat zijn voorwiel was vastgelopen in het mulle zand naast het fietspad.Agenten achterhaalden via het kenteken het thuisadres van de bestuurder. Na een bezoekje aan zijn familie wisten ze telefonisch in contact te komen met de man. Hij vertelde dat hij haast had om op tijd bij een afspraak te komen, maar dat hij verdwaald was geraakt in Leidsche Rijn. Daarop besloot hij zijn auto achter te laten en zijn weg te voet te vervolgen.