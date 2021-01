Bewoners en personeel van Utrechtse Sleep Inn opgesloten met slot aan hek

UTRECHT - De gasten en het personeel van de Sleep Inn in Utrecht werden zondag onaangenaam verrast: iemand had een slot om het hek naar de straat gedaan. Hierdoor zat iedereen opgesloten op het terrein.



De politie kon uiteindelijk iedereen bevrijden. Met een slijptol werd het slot doorgezaagd. Daarna konden alle gasten en het personeel weer naar buiten.



Het is niet bekend wie het slot om het hek heeft gedaan.

Reacties

06-01-2021 13:01:41 Mamsie

Oudgediende



Het is niet bekend wie het slot om het hek heeft gedaan.



Een of andere lolligerd, denk ik. Een of andere lolligerd, denk ik.

06-01-2021 13:42:21 venzje

Oudgediende



In elk geval hadden ze nu rustig de tijd om Een geïrriteerde of intolerante buurtbewoner misschien?In elk geval hadden ze nu rustig de tijd om Zeeroep van Slauerhoff te lezen, want dat staat daar levensgroot op de muur.

06-01-2021 17:03:59 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

vroeger waren die sleep-inns voor jongeren. mogelijk deed een bezorgde moeder dat vroeger waren die sleep-inns voor jongeren. mogelijk deed een bezorgde moeder dat

