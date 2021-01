Telstar-speler Plet doet een plasje in leeg stadion tijdens wedstrijd

VELSEN-ZUID - Dat de voetbalstadions door corona niet gevuld zijn met publiek, heeft niet alleen maar nadelen. Dat ervaarde Telstar-speler Glynor Plet afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen NEC. Want als je 'een plasje' voelt opkomen en er is toch niemand die kan kijken, kan je net zo goed even je blaas legen aan de rand van het veld. En dat is precies wat Plet deed.



"We zaten vijf minuten in de wedstrijd en ik voelde dat ik moest plassen", zegt de speler in het NH Radio-programma Spitstijd. "We stonden aardig onder druk, dus ik dacht: als ik nu naar binnen loop, dan maak ik het mijn team alleen maar moeilijker." Dus speelde Glynor Plet maar met een drukkende blaas door.



"Maar hoe langer dat duurde, hoe nodiger ik moest", zegt hij terugblikkend. Toen de bal uit ging en er een corner kwam, zag de Telstar-speler zijn kans schoon. "Toen dacht ik: nu moet ik gewoon. Ik sprong snel over de boarding heen en ik dacht: het moet maar even. Ik heb gewoon een plasje gedaan en ben weer verder gegaan."



Begripvolle scheids

De rest van de ploeg en de tegenstander wachtte ondertussen niet op hem. "Ik vroeg nog even of ze konden wachten met de corner nemen, maar dat kon natuurlijk niet." Plet is er in ieder geval niet voor bestraft. "Volgens mij zag je wel dat ik uit het veld stapte en hij heeft dat gelukkig niet bestraft, want je mag eigenlijk niet zomaar uit het veld stappen. Ik kan begrijpen dat het geen normale actie is en dat je het bestraft, maar ik ben blij dat deze scheidsrechter toch wat meer begrip voor de situatie had."



Negatieve invloed heeft het in ieder geval niet op de wedstrijd gehad. Telstar won gisteren met 5-2 van NEC. En 'de wildplasser' zelf scoorde ook nog twee keer. Zelf kan hij er ook wel om lachen. "Ik begrijp het wel dat mensen het grappig vinden. Ik moet me gewoon focussen op het voetbal en dan waait het wel over."

Reacties

06-01-2021 11:16:01 venzje

Oudgediende



Als die plas maar niet hier overwaait op een moment dat ik net buiten loop.

06-01-2021 11:42:30 Mamsie

Oudgediende



Quote:

ik ben blij dat deze scheidsrechter toch wat meer begrip voor de situatie had."



Die scheids zal zelf óók wel eens vreselijk hoge nood gehad hebben. Die scheids zal zelf óók wel eens vreselijk hoge nood gehad hebben.

06-01-2021 12:01:49 KhunAxe

Oudgediende



Een gelukkie dat hij een coulante scheidsrechter had, persoonlijk vind ik het zeer onprofessioneel gedrag van de voetballer!



Als ik moest trainen deed ik altijd een plasje voordat ik mijn Gi aantrok! Waarom? Omdat onze trainingen 2 uur duren en normaliter niet onderbroken mogen worden voor een toiletpauze o.i.d.. Discipline! Deze voetballer had gewoon voor de wedstrijd even een p-lasje moeten doen, zelfs als je geen drang voelt kun je best plassen..



Nee, van mij had hij een gele kaart gekregen, op zeker!

06-01-2021 13:40:59 Buick

Senior lid

@KhunAxe , misschien had hij een witte kaart en was zo slim om daar niet over heen te plassen

06-01-2021 17:02:20 botte bijl

Stamgast



als die voetballer een vrouw of vriendin heeft, dan mag hij niet meer zeuren als zij vaak een plaspauze wil

