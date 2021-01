Wat eng, ik had er zo in kunnen rijden met mijn autootje

Het gat was niet zo groot toen er een bestelbus met een voorwiel door de straat zakte en klem kwam te zitten. Maar bij nader onderzoek bleek er toch best een enorme hoeveelheid zand te zijn weggespoeld onder een zebrapad op de Amstel ter hoogte van het Muntplein.



De boel moest worden afgezet voor nader onderzoek en herstelwerkzaamheden. Voorbijgangers en buurtbewoners schrikken als ze het tafereel aanschouwen. 'Dit is wel heel eng. Ik had daar dus zomaar in kunnen rijden met mijn autootje'.





Reacties

06-01-2021 08:07:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.246

OTindex: 6.465



Laatste edit 06-01-2021 08:08 Een zebrapad op de Amstel? Speciaal voor hen die over water kunnen lopen?Niet zo raar als daaronder het zand wegspoelt, lijkt me.

06-01-2021 09:28:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.179

OTindex: 76.390

@venzje : Ik loop alleen op de Amstel als er ijs ligt. Maar de laatste keer is al ruim 50 jaar geleden.

06-01-2021 11:40:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.104

OTindex: 82.219

@venzje : Ik zal het mijn dochter zeggen. Dat scheelt voor haar een heel stuk omrijden.

06-01-2021 16:59:42 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.578

OTindex: 36.299

@Mamsie :

dat zebrapad is midden in Amsterdam. of jouw dochter daar iets aan heeft

