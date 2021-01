Goedkoop tanken over de grens komt man duur te staan: boete van 4000 euro

Het kan soms voordelig zijn om een stukje verder de rijden naar een ’goedkope pomp’, maar dat idee kwam een Fransman duur te staan. De man probeerde lekker goedkoop te tanken in buurland België, maar kreeg in plaats van voordelige benzine een boete van ruim 4000 euro.



Het blijkt om een oude zaak te gaan. In verband met de coronaregels die tijdens de lockdown in maart van kracht waren, waren uitsluitend noodzakelijke reizen toegestaan. ,,Naar België rijden om te tanken omdat het daar goedkoper is, valt daar dus niet onder”, aldus politiechef Patrice Degobert tegen de Waalse krant Sudinfo.



Aan het begin van de coronacrisis werden er regelmatig politiecontroles uitgevoerd in het grensgebied tussen Frankrijk en België. De Fransman in kwestie werd staande gehouden. Omdat de man geen geldige verklaring kon geven voor zijn reis naar de Belgische plaats Quiévrain, kreeg de man een boete van 4000 euro. Omdat de bestuurder ook zijn gordel niet om had, kwam daar nog een boete van 116 euro bovenop.

We gaan dus voorlopig maar níet naar de Carrefour voor Rouy-kaas. Jammer maar helaas.

We gaan dus voorlopig maar níet naar de Carrefour voor Rouy-kaas. Jammer maar helaas.



In verband met de coronaregels die tijdens de lockdown in maart van kracht waren, waren uitsluitend noodzakelijke reizen toegestaan.



Als je ze wijs kunt maken dat Rouy-kaas primaire levensbehoefte is kunnen ze je niets maken

Ik ga meestal naar de Colruyt.

Maar ook daar ben ik al heel lang niet meer geweest



Nou zeg, da's dure benzine. Die zal zwaar de p. in hebben.

Als het een zelfpomp is hebben ze geen zaak

