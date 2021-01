Inzamelingsactie voor daders carbidincident Joure: We zijn allemaal jong geweest

Een spontane actie om geld in te zamelen voor de daders van een carbidschietincident in Joure heeft al ruim 11.000 euro opgeleverd.



Bij het incident liep onder meer een hotel enorme schade op. De twaalf mannen hebben zichzelf gemeld bij de politie en hebben volgens Omrop Fryslân gezegd de schade te willen vergoeden.



Dat blijkt aan te slaan bij nu al bijna vijfhonderd gulle gevers. ,,Super dat jullie je hebben gemeld, ben zelf ook jong geweest", en ,,Trots op de mannen die staan voor hun daden", melden enkele donoren. De crowdfundingsactie werd zaterdag opgezet onder de noemer ‘carbid akkefietje’. Wie erachter zit, is onbekend.



De twaalf mannen (20 tot 27 jaar) meldden zich vrijdag bij de politie en hebben verklaard dat het per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij op oudejaarsavond meesleepten ging te vroeg af. Dat gebeurde bij hotel Anne-Klare. Het pand liep enorme schade op. Alle ramen sneuvelden, andere panden raakten ook beschadigd en er ontstond een grote chaos. De eigenaren van het hotel, toch al gedupeerd door de coronacrisis, zijn zwaar aangeslagen.



De twaalf zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen. De politiewoordvoerster kon zaterdag niet bevestigen dat de verdachten aanbieden de schade te vergoeden. Die loopt volgens de hoteleigenaren in de tienduizenden euro's.



De crowdfundingsactie gaat vergezeld van deze mededeling: ,,We zijn allemaal jong geweest. Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken!! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis.. deze jongens wel."

Reacties

04-01-2021 14:10:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.224

OTindex: 6.427

Maar... je gaat toch niet rijden met de munitie in het kanon? Dat is vragen om ongelukken.

Eerlijke sukkels, maar sukkels niettemin.



(Mijn verzekeringsagent zit daar ook. Benieuwd of die nog schade heeft.)

04-01-2021 14:11:53 NightFlash

Senior lid

WMRindex: 324

OTindex: 4

Wnplts: Den Haag

Verzekeringen zal het moeten uitwijzen hoe en wat lijkt me.

Wel oprecht dat ze zich hebben gemeld bij de politie.

Maar dan nog, hoe groot moet dat carbid kanon zijn dan????

04-01-2021 14:12:36 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.309

OTindex: 19.637

Ja het zijn inderdaad sukkels. maar in elk geval hebben ze zichzelf gemeld. Toen ik die zin zag "we zijn zelf ook jong geweest" dacht ik eerst dat het om tieners ging. 27 zou toch oud genoeg moeten zijn om dit soort debiele acties te vermijden.

04-01-2021 14:14:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.082

OTindex: 82.176

Quote:

We zijn allemaal jong geweest.



Dat is waar. Maar twintigers moeten toch volwassen wezen. Zeker de oudere. Dat is waar. Maar twintigers moeten toch volwassen wezen. Zeker de oudere.

04-01-2021 14:15:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.160

OTindex: 76.352

ik ben nog steeds jong..

maar aan carbidschieten doe ik desondanks niet..

04-01-2021 14:23:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.224

OTindex: 6.427

@NightFlash :



Maar dan nog, hoe groot moet dat carbid kanon zijn dan???? QuoteMaar dan nog, hoe groot moet dat carbid kanon zijn dan???? Zo groot. Het was een giertank.

04-01-2021 15:26:05 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.493

OTindex: 2.424



Ja, vast wel.

Maar ook zo dom? We zijn allemaal jong geweest.Ja, vast wel.Maar ook zo dom?

04-01-2021 15:38:53 Buick

Senior lid

WMRindex: 598

OTindex: 76

Wnplts: amsterdam

Misschien ging het wel jarenlang goed om zo naar de afschietplek te rijden. Goed dat ze zich gemeld hebben, dat pleit voor ze.

En hopelijk halen ze veel geld op met de crowdfunding, zodat iedereen schadeloos kan worden gesteld.

Alleen weet niemand wie er achter de crowdfunding zit, dus misschien steekt die alles wel in zijn eigen zak. Dat schijnt ook steeds meer te gebeuren.



04-01-2021 15:39:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.224

OTindex: 6.427

@Grouse : Ik vind dat altijd een raar argument. Het werd ook gezegd van die jongeren die auto's in de hens zetten. Die Veen op stelten zetten en Urk tot oorlogsgebied maakten: "We zijn toch allemaal jong geweest?" Ja hoor Gerda.

04-01-2021 16:29:52 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.493

OTindex: 2.424



Uiteraard heb ik ook weleens domme dingen gedaan in mijn jeugd en ik pleit mezelf zelfs nu nog niet geheel vrij. Maar aan vernieling heb ik me nooit schuldig gemaakt. @venzje : We zijn het weer eensUiteraard heb ik ook weleens domme dingen gedaan in mijn jeugd en ik pleit mezelf zelfs nu nog niet geheel vrij. Maar aan vernieling heb ik me nooit schuldig gemaakt.

04-01-2021 21:06:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.698

OTindex: 26.716

En ik maar denken dat je bij carbidschieten pas vlak voor de knal water toevoegt waardoor de ethyleen ontstaat. Behoorlijk domme actie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: