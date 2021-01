Het is nieuwjaar dus Bart (70) gaat weer het dak op

RHEDEN - 1 januari. En dat betekent dat Bart Matser uit Rheden weer zijn dak opklimt. Al jaren verwisselt hij zijn dakpannen. Aan beide zijden van het dak past hij het jaartal aan. De klus viel dit jaar mee: hij hoefde alleen maar van de laatste 0 een 1 te maken.



Matser doet dit al sinds 2000, of eigenlijk al wat eerder. "In 1998 legde ik met oranje dakpannen Aanvallen WK 98 op het dak. Daar is het mee begonnen en nu doe ik het dus al heel veel jaren."



Het huis aan de Arnhemsestraatweg in Rheden is inmiddels bekend om het jaartal op het dak.



De 70-jarige Rhedenaar is niet bang om te klimmen. Maar in 1994 ging het goed mis. Hij viel van het dak en kwam vierenhalve meter lager op de grond terecht.



"Ik brak mijn pols en ik had tien hechtingen in mijn koppie. Ik kwam voor tien dagen in het ziekenhuis terecht maar ben daarna toch gewoon weer het dak opgegaan", blikt hij terug.

Reacties

04-01-2021 12:33:54 venzje

Ik zie dat de bekende



Laatste edit 04-01-2021 12:35 Ik had vroeger een plat dak met schuine zijkanten en een hoop reservedakpannen. Daarmee was ik ooit nog van plan om HAGELSLAG op het dak te leggen (alleen zichtbaar uit vliegtuig, satelliet of van de kerktoren), maar het is er nooit van gekomen.Ik zie dat de bekende LEEUWIN van een servieswinkel in Utrecht (zichtbaar vanaf de Domtoren) ook aan verval onderhevig is.

04-01-2021 13:12:19 Grouse

Quote:

Hij viel van het dak en kwam vierenhalve meter lager op de grond terecht.

Nou, 3 meter wil ik wel geloven maar 4,5 echt niet Nou, 3 meter wil ik wel geloven maar 4,5 echt niet

04-01-2021 13:17:25 Sjaak

Hij kan tenslotte van de nok gelazerd zijn. @Grouse : Dat dak is echt wel 4,5 meter hoog. Kijk maar Hij kan tenslotte van de nok gelazerd zijn.

04-01-2021 13:21:39 Grouse

Het huis zal op het hoogste punt vast wel 4,5 meter zijn maar daar hoeft hij niet te komen voor die pannenschuiverij.

Ik hou het maar op journalistieke overdrijving. @Sjaak : Maar daar waar de pannen gelegd moeten worden is dat niet zo.Het huis zal op het hoogste punt vast wel 4,5 meter zijn maar daar hoeft hij niet te komen voor die pannenschuiverij.Ik hou het maar op journalistieke overdrijving.

04-01-2021 13:23:27 Sjaak

Het jaartal staat er wel aan beide zijden op. @Grouse : Dan had hij vast ook maar 5 hechtingen in zijn hoofd en heeft hij 5 dagen in het ziekenhuis gelegen in plaats van 10.Het jaartal staat er wel aan beide zijden op.

04-01-2021 13:32:27 DrZiggy

Het een heeft dus niets met het ander te maken. Ze willen alleen duidelijk maken dat meneer graag op daken klimt, misschien wel voor zijn werk, maar ook een keer is gevallen.



Het hoeft niet eens zijn eigen dak te zijn geweest. @Grouse : Hij is in 1998 begonnen met de dakpannen in een jaartal leggen en is in 1994 gevallen.Het een heeft dus niets met het ander te maken. Ze willen alleen duidelijk maken dat meneer graag op daken klimt, misschien wel voor zijn werk, maar ook een keer is gevallen.Het hoeft niet eens zijn eigen dak te zijn geweest.

04-01-2021 13:35:12 KhunAxe

Maar wellicht is het jaartal van het ongeluk 2004 i.p.v. 1994? We zullen het nooit weten @DrZiggy : Logica ten top!Maar wellicht is het jaartal van het ongeluk 2004 i.p.v. 1994? We zullen het nooit weten

04-01-2021 13:42:10 Buick

Ik had er helemaal overheen gelezen. Wat zijn jullie goed aan het SherlockenIk had er helemaal overheen gelezen.

04-01-2021 14:15:23 Mamsie

Waarom moet die man steeds het dak op? Zegt zijn vrouw iedere keer dat hij op het dak kan gaan zitten?



Of denkt hij dat hij in Giessenburg woont?



Laatste edit 04-01-2021 14:16

04-01-2021 14:17:03 venzje

Maar enfin, in 1994 was het wellicht inderdaad een ander huis.



Hij heeft trouwens wel veel vertrouwen in zijn dakgoot. Zelf heb ik een dakladder die je om de nok haakt, dat vind ik een stuk veiliger.



: Giessenburg? Heb ik wat gemist?

Edit: O, het bekende 'Jezus redt' zeker?

.



Laatste edit 04-01-2021 14:19 @Grouse : Als hij in de dakgoot staat, op zijn dakladdertje, dan zit zijn hoofd vast wel boven die 4,5 meter.Maar enfin, in 1994 was het wellicht inderdaad een ander huis.Hij heeft trouwens wel veel vertrouwen in zijn dakgoot. Zelf heb ik een dakladder die je om de nok haakt, dat vind ik een stuk veiliger. @Mamsie : Giessenburg? Heb ik wat gemist?Edit: O, het bekende 'Jezus redt' zeker?

04-01-2021 17:47:32 De Paus

S Leuk gedaan.



Maar gezien de leeftijd van die man zou ik in zijn plaats toch een steiger neergezet hebben. Dat kost niet zo heel veel, maar het is wel een stuk veiliger dan die trapjes. Maar gezien de leeftijd van die man zou ik in zijn plaats toch een steiger neergezet hebben. Dat kost niet zo heel veel, maar het is wel een stuk veiliger dan die trapjes.

