Vrouw doet uiterst kostbaar plasje midden in centrum

ARNHEM - Een vrouw heeft zaterdag haar hoge nood in het centrum van Arnhem moeten bekopen met een fikse boete. In plaats van op zoek te gaan naar een toilet, besloot de vrouw midden in de winkelstraat in een put te urineren.

Wijkagenten Cees en Arnoud van Arnhem-Centrum delen het opmerkelijke voorval, dat rond 14.00 uur in de Pauwstraat gebeurde, op Instagram. Ze zeggen dat ze plotseling verrast werden met een 'nogal bijzonder uitzicht'. Ze betrapten de vrouw op heterdaad op wildplassen in de winkelstraat.



Voor die overtreding kreeg de vrouw 150 euro boete. Begrip had ze daar niet voor, stellen de agenten. "Ze begreep niet zo waarom we haar beloonden met de eerste bekeuring van 2021. Wij wel. Het urinoir op het Willemsplein, 200 meter verderop, kost je niks", aldus de agenten, die spreken van het eerste 'heterdaadje van het nieuwe jaar'.

04-01-2021 10:26:25 allone

Deed ze dit heterdaadje hurkend of staand?

Overigens lijkt me met dit weer zo'n heterdaadje niet zo heet...

of heet het niet daarom zo?

Toen ik de titel las, dacht ik eerst dat ze goud gegeten had, die van de hamburger van een van de vorige artikelen bijv.



04-01-2021 10:32:58 Grouse

Het meest opmerkelijke aan dit artikel vind ik dat er sprake is van een openbaar urinoir. Waar vind je dat tegenwoordig nog?

04-01-2021 11:25:30 Zeeuw

, en bij het strandje hier zetten ze in de zomer dixies neer voor de strandgasten(misschien geen volwaardig toillet) @Grouse ik ken er wel een aantal, en bij het strandje hier zetten ze in de zomer dixies neer voor de strandgasten(misschien geen volwaardig toillet)

04-01-2021 14:00:33 allone

@Buick : zou ik ook zeggen.. of een kouderdaadje misschien? zou ik ook zeggen.. of een kouderdaadje misschien?

04-01-2021 14:01:55 Buick

@allone ze zat vast niet te wildplassen anders had ze natte enkels.

04-01-2021 14:57:53 Mamsie

Quote:

Het urinoir op het Willemsplein, 200 meter verderop, kost je niks



Ja, maar dat moet je dan maar nét weten!

Ik begrijp het niet, deze aktie zal voor die vrouw een uiterste redmiddel geweest zijn. Ze heeft geprobeerd om het trottoir in ieder geval schoon te houden.

04-01-2021 15:53:18 DrZiggy

S We zijn er nog lang niet met de emancipatie merk ik.



Een vrouw die midden in het centrum met d'r broek op de enkels in een put plast moet maar gewoon kunnen, want ze zal wel hoge nood hebben gehad.



Maar een kerel die in een bos tegen een boom plast mag gewoon beboet worden.



Ik ben sowieso niet van de boetes voor wildplassen, maar ik vind dit een uiterst vreemde plaats om het te doen.



Als een vent hier in de put had geplast, was hij waarschijnlijk nog opgepakt voor zedenschennis ook.

04-01-2021 16:19:34 allone

Feit is, dat het voor een man makkelijker is om buiten te plassen dan voor een vrouw. Dus dat deze vrouw het desondanks doet, roept natuurlijk vragen op. Bij iedereen behalve bij jou blijkbaar



04-01-2021 17:07:39 DrZiggy

S



En ik denk dat een man die midden in het centrum z'n l*l uit z'n broek haalt echt wel anders behandeld wordt, maar dat terzijde.



@allone : De keuze van de locatie is wat bij mij vragen oproept. Mannen zoeken over het algemeen een beschutte plek op.En ik denk dat een man die midden in het centrum z'n l*l uit z'n broek haalt echt wel anders behandeld wordt, maar dat terzijde.

