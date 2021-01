04-01-2021 11:43:27

Laatste edit 04-01-2021 11:45

Ondanks dat ik al vele jaren actief ben op FB heb ik 'slechts' zo'n 100 vrienden. De meesten ken ik ofwel persoonlijk of via b.v. WMR. Als ik een vriendschapsverzoek krijg en ik ken de persoon niet dan kijk ik wat het voor iemand is en als het mij niet aanstaat reageer ik gewoonweg niet op het verzoek, klaar.Herstel, ik heb er 105 zie ik