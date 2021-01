Honderden vogels vallen dood neer tijdens oud en nieuw in Rome

Honderden vogels zijn tijdens de jaarwisseling in Rome dood uit de lucht komen vallen. Mogelijk schrokken de vogels zich letterlijk dood van het vuurwerk of vlogen ze in paniek tegen gebouwen aan door de harde knallen. Dierenrechtenorganisaties in Italië spreken van een slachtveld.



Op social media gingen al snel beelden rond van een straat in de binnenstad die bezaaid is met dode vogels, het gros spreeuwen. Een automobilist filmde de vogels die over de hele straat nabij het Terministation verspreid lagen. Hij postte de video op YouTube. “Ze zijn gestorven door het vuurwerk. Het is beschamend, triestig, ongelooflijk”, zegt hij in het filmpje.



De precieze oorzaak van de massale sterfte wordt nog onderzocht. Volgens dierenrechtenorganisaties kan het zijn dat de angst voor de harde knallen zo groot was dat de harten van de dieren plotseling stopten met kloppen. Een andere theorie is dat de vogels in paniek tegen gebouwen of elektriciteitskabels zijn gevlogen. Activisten roepen op tot een verbod op knalvuurwerk.



Vanwege de coronapandemie had de Italiaanse regering bovenop de huidige avondklok tussen 22.00 uur en 05.00 uur een verbod ingesteld om nieuwjaar buitenshuis te vieren. Ondanks dit alles waren er verspreid over heel Italië toch 229 brandweerinterventies tijdens oud en nieuw. 79 mensen raakten gewond, van wie er 23 naar een ziekenhuis moesten.



Massale sterfte van vogels komt vaker voor. Zo was Den Haag in 2018 wekenlang in de ban van massale spreeuwensterfte. Tientallen tot honderden vogels vielen dagelijks dood neer in het Haagse Huygenspark. Naar de oorzaak van het bizarre fenomeen werd lang onderzoek gedaan. Waar aanvankelijk werd gedacht dat vergiftiging door het eten van taxusbessen de boosdoener was, werd later ook gesuggereerd dat de beesten zichzelf hadden doodgevlogen. Mogelijk zouden ze in een panieksituatie in het donker tegen de takken van de bomen waarin ze sliepen zijn gevlogen.

