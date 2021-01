Oeps: Burgemeester videobelt in zijn onderbroek

Voor de burgemeester van Antwerpen begon het jaar met een enorme blunder. Een radiozender videobelde met hem, maar hij was vergeten een belangrijk kledingstuk aan te doen: een broek!"Ik ben wat afgeleid. Kan het zijn dat u daar in uw onderbroek zit?"de radio-presentatorDe burgemeester had niet meteen door wat de presentatrice bedoelde."Hoe kan je dat weten? Oh. Omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk. Verdorie. Daar heb ik geen rekening mee gehouden."De burgemeester draaide snel zijn stoel, zodat zijn onderbroek niet meer te zien was. Voortaan zal hij zich vast goed aankleden voor hij gaat videobellen...